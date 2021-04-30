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Нафтогаз собирается и далее оказывать давление на Газпром

30.04.21 15:59 , Экономическая правда
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Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский "Газпром", в частности речь идет о международных арбитражах. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 30 апреля.

На вопрос о том, будет ли "Нафтогаз" подавать новые иски в арбитраж против "Газпрома", Ю.Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы осуществлять максимальное давление на российскую национальную компанию.

"И понятно, что это будет сделано. Не только потому, что "Газпром" - это национальная компания государства-агрессора, но и потому, что это в интересах украинских потребителей. И в этом случае, в интересах европейских потребителей - вещи, которые важны не только для Украины, но которые важны и для всей Европы", - сказал он.

Кроме того, председатель правления "Нафтогаза" добавил, что он также заслушает соответствующих работников компании, "которые должны объяснить, почему более года Нафтогаз не использовал соответствующие юридические возможности для давления на "Газпром".

Ю.Витренко объяснил, что предварительный контракт с российской компанией, заключенный в 2009 году, не позволял с технической точки зрения перенести точки передачи газа европейским покупателям на границу Украины с РФ. Это, в частности, позволит увеличить транзит через газотранспортную систему Украины и снизить цены на газ.

Однако, по словам Ю.Витренко, новый транзитный контракт, подписанный в конце прошлого года, был заключен по европейским правилам и позволяет переносить точки передачи газа европейским покупателям. А также - дает возможность обращаться в международный арбитраж.

МинПром

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