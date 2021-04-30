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Южмаш выпустит 10 двигателей для ракеты-носителя Vega на сумму почти 6 млн евро

30.04.21 13:14 , Металлургпром
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Конструкторское бюро "Южное", Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" и итальянская компания AVIO SpA достигли договоренности о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя "Vega" на общую сумму почти 6 млн евро.

Итальянская сторона подтвердила готовность к расширению сотрудничества 28 апреля этого года. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал эту договоренность, достигнутую совместными усилиями представителей украинской ракетно-космической отрасли и Министерством иностранных дел.

"Расширение участия в европейской программе Vega свидетельствует о надежности и конкурентности инженерных разработок украинского ракетно-космической отрасли. Качественный высокотехнологичный экспорт развивает украинскую экономику, обеспечивает заказ для предприятий, рабочие места для украинских специалистов. Сопровождение таких контрактов входит в топ-приоритетов МИД, и усилия украинских дипломатов в Италии сыграли важную роль в достижении этой договоренности", - заявил он.

Действующий контракт на поставку 11 блоков маршевого двигателя (БМД) рассчитан до 2023 года. Семь блоков уже поставлено, еще один будет отгружено заказчику в ближайшее время, три двигателя находятся в процессе производства.

"Сотрудничество с компанией AVIO SpA - это наглядный пример интеграции украинской ракетно-космической промышленности в европейские космические программы. Со своей стороны, мы делаем все возможное для развития и расширения украинского-итальянского сотрудничества в сфере космических технологий, и будем благодарны нашим дипломатам за дальнейшую поддержку", - отметил Главный конструктор КБ жидкостных ракетных двигателей ГП "КБ "Южное" Александр Прокопчук.

Ракета-носитель легкого класса Vega является совместным проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. ГП "КБ "Южное" и ГП "ПО "Южный машиностроительный завод" сотрудничают с итальянской компанией AVIO SpA по программе Vega с 2004 года. Всего за годы сотрудничества было изготовлено и уже поставлено компании AVIO SpA более 20 блоков маршевого двигателя, последние из которых - в начале 2021 года.

Особенностью БМД является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведения спутников на различные орбиты.

Посольство Украины в Италии прилагает приоритетных усилий для обеспечения и поощрения сотрудничества между Украиной и Италией в космической отрасли. Италия является одной из стран-основательниц Европейского космического агентства и входит в число трех основных контрибуторов вместе с Германией и Францией.

МинПром

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