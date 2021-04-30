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Действия чиновников от энергетики напрямую вредят украинской экономике - Шпенов

30.04.21 12:20
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Чиновники от энергетики заигрались в ручное регулирование отрасли. Их работа не просто не приносит государству пользы, она начинает напрямую вредить украинской экономике. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Очевидно, по некоторым персоналиям нужны кадровые решения. Призываю Кабмин начать погашение задолженности перед производителями зеленой э/э, на котором также настаивает МВФ. Долги превысили 18 млрд грн и продолжают расти. Нужно разрешить эту ситуацию, пока еще можно договориться з бизнесом", - уверен он.

Он напомнил, что компания Modus Energy International B.V., владелец операторов СЭС "Солар Залуква", "Болоховский Солар Парк 1" и "Болоховский Солар Парк 2", обвинила Украину в нарушении договора к Энергетической хартии 1994 года. Договор предусматривает защиту и поощрение инвестиций в энергетику.

Компания-истец инвестировала в украинскую отрасль ВИЭ в рамках правового режима, установленного ЗУ "Об альтернативных источниках энергии". Инвестор принимал решение об инвестициях исходя из обязательств Украины по зеленому тарифу. Государство обязалось покупать солнечную энергию по 0,1502 евро/кВт-час у тех электростанций, которые ввели в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года. Такие условия должны были сохраниться до 2030 года.

"Из-за серии неэффективных и ошибочных решений по всей вертикали управления энергетикой образовалась задолженность государства перед производителями за отпущенную зеленую э/э. В 2020 году Кабмин предложил инвесторам подписать Меморандум, по которому они соглашались на снижение зеленого тарифа на 15% в обмен на погашение долгов. Ряд компаний отказались подписывать Меморандум. В ответ на это парламент внес изменения в законодательство, при таких условиях отказ от подписания документа рассматривался как основание для расторжения договора о покупке э/э", - отметил Д.Шпенов.

Modus Energy International B.V. просит Международный арбитражный суд взыскать с Украины 11,5 млн евро убытков. "Если Международный арбитражный суд удовлетворит этот иск, за ним, скорее всего, последуют другие. Это приведет к убыткам для государственного бюджета и станет серьезным ударом по инвестиционному имиджу нашей страны", - предостерегает Д.Шпенов.

МинПром

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