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Взлет цен на листовой прокат по-разному отражается на состоянии сырьевых рынков
30.04.21 15:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Беспрецедентный взлет цен на листовой прокат по-разному отражается на состоянии сырьевых рынков. Железная руда, например, во второй половине апреля продолжила повышение, почти дотянувшись до прежнего пика 2011 г. и достигнув более 195 долл. за т CFR Китай. Причем причиной этого скачка стал высокий спрос со стороны китайских компаний, продолжающих расширять выплавку стали несмотря на стремление правительства страны ограничить ее.
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