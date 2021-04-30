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Взлет цен на листовой прокат по-разному отражается на состоянии сырьевых рынков

30.04.21 15:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Беспрецедентный взлет цен на листовой прокат по-разному отражается на состоянии сырьевых рынков. Железная руда, например, во второй половине апреля продолжила повышение, почти дотянувшись до прежнего пика 2011 г. и достигнув более 195 долл. за т CFR Китай. Причем причиной этого скачка стал высокий спрос со стороны китайских компаний, продолжающих расширять выплавку стали несмотря на стремление правительства страны ограничить ее.

В конце апреля китайские власти отменили возврат экспортного НДС для большинства видов стальной продукции и одновременно обнулили импортные пошлины на металлургическое сырье, заготовку и прокат. Считается, что за счет этого китайские металлурги могут возобновить приостановленный осенью прошлого года импорт товарного чугуна. Кроме того, данные нововведения, очевидно, поспособствуют подорожанию металлолома.

Цены на заготовку в Китае в последние дни скакнули вверх. За ней должен последовать и лом на азиатском рынке. Турецкие металлургические компании получают возможность для расширения экспорта сортового проката в страны Восточной Азии. Правда, в самой Турции начался локдаун, который продлится до 17 мая. В этот период внутренний спрос на стальную продукцию будет минимальным, что может затормозить повышение сырьевых котировок.

МинПром

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