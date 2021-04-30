Послы G7 надеются на тщательную реформу оборонпрома Украины

Послы G7 на встрече с вице-премьером, министром стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским высказали надежду на сотрудничество в проведении своевременной, тщательной реформы оборонной промышленности для обеспечения безопасности, конкурентоспособности отрасли.
"Корпоратизация и принятие новой оборонно-промышленной стратегии и, согласно законодательству, полностью согласованных с основными принципами ОЭСР, должны содействовать повышению эффективности и привлечению иностранных инвестиций в этот сектор", - говорится в Твиттер-аккаунте послов G7.
Как известно, Кабинет министров на заседании 14 апреля утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса, сообщил в своем Телеграме премьер-министр Денис Шмыгаль.
По мнению премьера, утверждение стратегии - важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать военных современной продукцией украинского производства.