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Повышение НДС заставит бизнес уйти в тень

30.04.21 14:16 , РБК Украина
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Украинская власть не помогает малому бизнесу в кризис, а наоборот - повышает налоги, что вынудит его уйти в тень. Об этом заявил президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачов.

"Мы уже год разговариваем с властями на разных уровнях по поводу наоборот снижения налогов, снижения НДС до 7% - это европейская практика. Весь мир, все государства думающие и планирующие вперед понимают, что для того, чтобы получить больше налогов нужно снизить их ставку, если ставка достаточно высокая", - рассказал С.Трахачов.

Он также отметил, что бизнес крайне негативно относится к инициативе украинской власти повысить налоги. И подчеркнул: результатом станет не увеличение доходов бюджета, на которое рассчитывает власть, а наоборот - их снижение и уход бизнеса в тень.

"Поднятие налогов в любой сфере сейчас приведет не к повышению поступлений, а к исключению, к еще большим закрытиям и уходу в тень тех, кто останется", - сказал С.Трахачов.

Кроме того, он напомнил, что действия правительства, которое вводит локдауны и запрещает работу малого бизнеса, привели к тому что предприниматели вынуждены были за прошлый год сократить рабочие места на треть.

"Уже год, когда мы находимся уже в состоянии пандемии, когда государство не помогает, а только запрещает работать", - подчеркнул С.Трахачов.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.

В свою очередь инвестаналитик Эрик Найман считает, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

МинПром

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