Шахтеры ждут от нового министра энергетики решения проблемы с долгами В Донецкой военно-гражданской обладминистрации надеются, что новый министр энергетики Герман Галущенко сдвинет с места вопрос зарплатной задолженности шахтерам, которая сейчас составляет 828 млн грн.



Как передает Укринформ, об этом на брифинге заявил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой обладминистрации Артем Литвинов.



"29 апреля был назначен новый министр. Мы надеемся, что он сдвинет с места вопрос по шахтерам", - сказал А.Литвинов.



Он пояснил, что в этом году на реструктуризацию угольной отрасли всего предоставлено 1,772 млрд грн, а это на 540 млн грн меньше, чем в прошлом году. За январь-апрель 2021 года поступило 482 млн грн шахтерам, но, несмотря на это, осталось 828 млн грн задолженности, подчеркнул А.Литвинов.



Он также сообщил, что руководство области уже подготовило письма в Кабинет министров, премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы было осуществлено перераспределение средств для погашения долгов горнякам.



"Мы подготовили письма о приближении бюджетных средств с конца года на сегодняшний день, чтобы они как можно скорее поступили", - сказал А.Литвинов.



Как сообщалось, Верховная Рада 29 апреля назначила Г.Галущенко на должность министра энергетики Украины. Новоназначенный министр сразу принес присягу.



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