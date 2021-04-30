Цены на газ должны быть экономически обоснованными – Витренко Новоизбранный глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время пресс-конференции о его назначении главой компании сообщил, как собирается снизить цены на газ в Украине, передает Kosatka.Media.



"Я всегда выступал за экономически обоснованные цены. При различных условиях есть различный уровень экономически обоснованных цен. Мы будем создавать эти условия, чтобы цены были ниже. Мы будем увеличивать добычу собственного газа. Такая задача будет поставлена ​​перед "Укргазвыдобуванням". Мы будем делать цепочку добычи и поставок газа потребителям максимально прозрачным и упрощенным, чтобы было меньше посредников. Это создаст условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже", – отметил он.



Ю.Витренко также отметил, что НАК будем работать над другими задачами, которые снижают экономически обоснованный уровень цены на газ. Использовать все другие юридические возможности. Чтобы "Газпром" не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Центральной и Восточной Европы, в которой Украина покупает газ, чтобы уровень цен на этом рынке был ниже.



"А это зависит от того, даст ли возможность "Газпром" перенести точки передачи газпромовского газа на украинско-российскую границу. Это зависит от того, разблокирует ли "Газпром" экспорт газа из Центральной Азии. Соответственно, больше газа будет поступать на европейский рынок. Украина будет зарабатывать на таком транзите, а на европейском рынке газа будет больше и цена ниже", – сообщил Ю.Витренко.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



