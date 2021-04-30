Нынешние менеджеры не могут решить вопрос реформирования УЗ - Магера "Укрзализныце" необходима глубокая реформа, начиная с разделения монополиста на отдельные компании по направлениям деятельности и заканчивая кадровыми решениями по членам правления и Наблюдательного совета. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Нардеп выразил уверенность, что нынешние менеджеры не могут решить вопрос реформирования УЗ.



Он напомнил, что в конце 2020 года "Укрзализныця" приняла амбициозную инвестиционную программу, объем финансирования которой составил более 27 млрд грн. Деньги планировалось потратить на закупку и модернизацию подвижного состава, а также на ремонт и модернизацию инфраструктуры.



Вагоностроительная отрасль и металлургия возлагали особые надежды на реализацию инвестиционных планов УЗ. Первая уже который год страдает из-за падения количества заказов, вторая – испытывает серьезные трудности с реализацией продукции по причине роста протекционизма в мире.



С.Магера отметил, что с начала года прошло почти четыре месяца, но никаких заказов от УЗ на вагоностроительные вагоны не поступало. Вагоностроители простаивают без работы. Металлурги перестраивают свои планы, потому что поняли: от ж/д монополиста помощи ждать не следует. И тут, хотя и с большим опозданием, на неэффективность менеджмента УЗ обратило внимание правительство.



Вначале произошла смена главы правления компании. Затем Кабмин приступил к ревизии инвестиционных планов, торможение которых уже негативно сказалось на темпах роста нескольких отраслей и экономики в целом. Результатом ревизии стало решение правительства о новом порядке обновления подвижного состава УЗ и модернизации железнодорожной инфраструктуры.



"Проще говоря, Кабмин взял под контроль финансирование указанных задач, на которые из государственного бюджета будет выделено более 4 млрд грн. Это конечно не такие большие деньги, как было заявлено в инвестиционной программе монополиста, зато вероятность их реального выделения намного выше. УЗ будет отвечать исключительно за организационные вопросы", - отмечает нардеп.



"Шаги, которые предприняло правительство, на мой взгляд, правильные. Тем не менее сохраняется риск, что руководство "УЗ" может провалить свой участок работы. На 5 мая запланирован тендер на производство 100 пассажирских вагонов общей стоимостью более 3 млрд грн. Победитель тендера получит контракт не раньше июня. По условиям тендерной документации исполнитель обязан поставить вагоны к концу 2021 года", - сказал С.Магера.



Он также отметил, что крупнейший украинский производитель, Крюковский вагоностроительный завод, заявил, что для строительства 100 пассажирских вагонов шести месяцев мало. "Значит, либо контракт должен быть изменен по времени выполнения, либо тендер необходимо разделить между несколькими компаниями. Если другими компаниями окажутся зарубежные, национальные производители потеряют возможность заработать и создать новые рабочие места", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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