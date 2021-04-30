Коболева уволили за убытки и невыполнение планов Нафтогаза – Кабмин Правительство Украины не имело право бездействовать в ситуации, сложившейся вокруг НАК "Нафтогаз Украины" после обнародования информации об убытках, которые компания понесла по итогу 2020 года. Об этом в своем Telegram-аккаунте написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.



"Корпоратизация управления государственными предприятиями есть и остается целью украинской власти. Она призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора, сделать их более эффективными. Правительство делать все, чтобы продолжить успехи, которые уже достигнуты", — написал Немчинов.



По его словам, Украина получала рекомендации от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по внедрению корпоративного управления, которые предусматривают создание механизмов оценки эффективности работы.



О.Немчинов отметил, что соответствующие критерии в Украине пока еще не разработаны, однако имеют место случаи, когда результат виден невооруженным глазом.



"В ситуации с НАК "Нафтогаз" убытки и невыполнение планов по росту добычи газа — факт нашей реальности (немного цифр о 11,5 млрд гривен плана прибыли и 19 млрд гривен убытков по итогу). В такой ситуации правительство не имело право бездействие", — подчеркнул О.Немчинов.



В результате Кабинет министров принял решение перезагрузить наблюдательный совет компании и сменить руководителя. При этом Немчинов обратил внимание, что наблюдательный совет "Нафтогаза" продолжает свою работу.



Как сообщалось, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".



На его место правительство назначило Юрия Витренко, который исполнял обязанности главы Министерства энергетики Украины.



Также сообщалось, что наблюдательный совет "Нафтогаза" назвал "очень высокими результатами" 19 млрд гривен убытков, которые компания понесла в 2020 году.



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