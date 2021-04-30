Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Коболева уволили за убытки и невыполнение планов Нафтогаза – Кабмин

30.04.21 16:34 , Укринформ
печать
размер текста:

Правительство Украины не имело право бездействовать в ситуации, сложившейся вокруг НАК "Нафтогаз Украины" после обнародования информации об убытках, которые компания понесла по итогу 2020 года. Об этом в своем Telegram-аккаунте написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

орпоратизация управления государственными предприятиями есть и остается целью украинской власти. Она призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора, сделать их более эффективными. Правительство делать все, чтобы продолжить успехи, которые уже достигнуты", — написал Немчинов.

По его словам, Украина получала рекомендации от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по внедрению корпоративного управления, которые предусматривают создание механизмов оценки эффективности работы.

О.Немчинов отметил, что соответствующие критерии в Украине пока еще не разработаны, однако имеют место случаи, когда результат виден невооруженным глазом.

"В ситуации с НАК "Нафтогаз" убытки и невыполнение планов по росту добычи газа — факт нашей реальности (немного цифр о 11,5 млрд гривен плана прибыли и 19 млрд гривен убытков по итогу). В такой ситуации правительство не имело право бездействие", — подчеркнул О.Немчинов.

В результате Кабинет министров принял решение перезагрузить наблюдательный совет компании и сменить руководителя. При этом Немчинов обратил внимание, что наблюдательный совет "Нафтогаза" продолжает свою работу.

Как сообщалось, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

На его место правительство назначило Юрия Витренко, который исполнял обязанности главы Министерства энергетики Украины.

Также сообщалось, что наблюдательный совет "Нафтогаза" назвал "очень высокими результатами" 19 млрд гривен убытков, которые компания понесла в 2020 году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:09
ДТЭК занял 36-е место в мире в сфере ESG
16:58
США нарастили импорт слябов на 38%
16:14
80% прибыли ПриватБанка в размере 19,44 млрд грн будет направлено в госбюджет
15:59
Нафтогаз собирается и далее оказывать давление на Газпром
15:38
Малайзия ввела пошлины на нержавейку из Вьетнама и Индонезии
15:30
Метинвест профинансировал установку кислородных станций в мариупольских больницах
15:14
Взлет цен на листовой прокат по-разному отражается на состоянии сырьевых рынков
14:56
Послы G7 надеются на тщательную реформу оборонпрома Украины
14:38
Австралийская New Century Resources снизила план по добыче цинка
14:16
Повышение НДС заставит бизнес уйти в тень
13:53
Шахтеры ждут от нового министра энергетики решения проблемы с долгами
13:38
Цены на газ должны быть экономически обоснованными – Витренко
13:14
Южмаш выпустит 10 двигателей для ракеты-носителя Vega на сумму почти 6 млн евро
12:54
Депутаты решили отправить в отставку министра финансов
12:36
Законпроект о продлении на 5 лет пошлины на экспорт лома передан на подпись президенту
12:20
Действия чиновников от энергетики напрямую вредят украинской экономике - Шпенов
12:15
Кабмин обязал Энергоатом и Укргидроэнерго поставлять э/энергию населению в обход ГарПока
11:55
Американские металлурги надеются увеличить импорт стали на 20%
11:44
Нынешние менеджеры не могут решить вопрос реформирования УЗ - Магера
11:35
Китай повысит экспортные пошлины на ферросилиций, феррохром и чугун с 1 мая
29.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!