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Кабмин обязал Энергоатом и Укргидроэнерго поставлять э/энергию населению в обход ГарПока

30.04.21 12:15 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров обязал поставщиков универсальных услуг (ПУУ), осуществляющих поставки электроэнергии бытовым потребителям, а также НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", на которых возложены спецобязательства по обеспечению электроэнергии населения, до 15 мая заключить двусторонние договоры на поставки ресурса в объемах, необходимых для потребления в июне.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление №439 от 28 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, Кабмин исключил ГП "Гарантированный покупатель" из перечня субъектов хозяйствования, задействованных в ПСО по населению.

Договоры между ПУУ и генерацией будут действовать с 1 июня.

Согласно постановлению, цена э/э, по которой генкомпании будут продавать ее ПУУ, определяется как разница между средневзвешенной фиксированной ценой для населения (1,68 грн/кВт-ч) и тарифами на услуги по передаче, распределению электроэнергии и на услуги ПУУ, но не менее 10 грн/МВт-ч (0,01 грн/кВт-ч).

Согласно действующему ПСО, ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") сейчас покупает ресурс у НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укгидроэнерго" по 15 коп/кВт-ч и по 1 коп/кВт-ч соответственно и продает ее поставщикам универсальных услуг для поставок бытовым потребителям.

"ГарПок" неоднократно обвинял "Энергоатом" в недопоставках необходимого объема, в результате чего ему приходилось закупать ресурс на рынке по рыночным ценам, "Энергоатом" в свою очередь указывал "ГарПоку" на завышенные объемы необходимого населению ресурса.

В частности, в январе-феврале 2021 года "ГарПок" закупил на рынке 734,059 тыс. МВт-ч электроэнергии, помимо закупок у НАЭК "Энергоатом", что составило 6,48% всего объема электроэнергии, проданной ПУУ для нужд населения.

НКРЭКУ 10 марта оштрафовала "Энергоатом" на 170 тыс. грн за недостаточные объемы продаж "Гарантированному покупателю" электроэнергии для нужд населения в январе этого года в рамках выполнения ПСО и обязала его обеспечить в каждом расчетном месяце продажу "ГарПоку" электроэнергии на электронных аукционах в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей в ОЭС.

"Энергоатом" заявил, что будет оспаривать в суде это решение.

МинПром

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