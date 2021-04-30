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Fitch подтвердил долгосрочный улучшенный рейтинг ДТЭК ВИЭ

30.04.21 11:15 , Интерфакс Украина
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте ДТЭК ВИЭ (DTEK Renewables B.V.) на уровне "B-" и удалило его из списка Rating Watch "негативный", прогноз по рейтингу "стабильный".

"Подтверждение отражает улучшение платежной дисциплины ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную электроэнергию от производителей возобновляемых источников энергии и начало погашение непогашенной дебиторской задолженности перед производителями возобновляемой энергии за электроэнергию, поставленную в марте-июле 2020 года, хотя и с задержкой по сравнению с первоначальным графиком", – отмечается в сообщении агентства.

Fitch уточняет, что "ГарПок" заплатил 81%-93% за поставленную "зеленую" электроэнергию в январе-марте 2021 года и ожидается, что полностью оплата за первый квартал поступит по втором.

Согласно сообщению, на конец первого квартала 2021 гарантированная непогашенная задолженность "ГарПок" перед ДТЭК ВИЭ составляла 80 млн евро (без НДС), включая 7 млн евро за электроэнергию, поставленную в первом квартале 2021 года.

В структуру "ДТЭК ВИЭ" входят три солнечные и три ветровые электростанции совокупной мощностью 1 ГВт. Инвестиции в их строительство составили EUR1,2 млрд.

"ДТЭК" создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.

МинПром

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