Fitch подтвердил долгосрочный улучшенный рейтинг ДТЭК ВИЭ Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте ДТЭК ВИЭ (DTEK Renewables B.V.) на уровне "B-" и удалило его из списка Rating Watch "негативный", прогноз по рейтингу "стабильный".



"Подтверждение отражает улучшение платежной дисциплины ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную электроэнергию от производителей возобновляемых источников энергии и начало погашение непогашенной дебиторской задолженности перед производителями возобновляемой энергии за электроэнергию, поставленную в марте-июле 2020 года, хотя и с задержкой по сравнению с первоначальным графиком", – отмечается в сообщении агентства.



Fitch уточняет, что "ГарПок" заплатил 81%-93% за поставленную "зеленую" электроэнергию в январе-марте 2021 года и ожидается, что полностью оплата за первый квартал поступит по втором.



Согласно сообщению, на конец первого квартала 2021 гарантированная непогашенная задолженность "ГарПок" перед ДТЭК ВИЭ составляла 80 млн евро (без НДС), включая 7 млн евро за электроэнергию, поставленную в первом квартале 2021 года.



В структуру "ДТЭК ВИЭ" входят три солнечные и три ветровые электростанции совокупной мощностью 1 ГВт. Инвестиции в их строительство составили EUR1,2 млрд.



"ДТЭК" создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



