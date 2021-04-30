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Китай толкает вверх мировой рынок глинозема

30.04.21 10:55 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным International Aluminium Institute (IAI), в марте 2021 г. в мире было произведено 11,83 млн т металлургического глинозема, что на 7,5% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года.

В целом в первом квартале объем выпуска составил 34,2 млн т. Это на 4,3% больше, чем в январе-марте 2020 г. и на 4,4% больше, чем в тот же период в докризисном 2019 г.

Наибольшие темпы роста демонстрирует Китай. В первые три месяца 2021 г. там было получено 18,27 млн т глинозема, из них 6,31 млн т в марте. Благодаря эффекту низкой базы (в феврале-марте 2020 г. в Китае действовали карантинные ограничения) рост по сравнению с мартом прошлого года составил 13,1%, а по сравнению с первым кварталом 2020 г. - 7,6%. Правда, в первые три месяца 2019 г. китайские компании произвели 18,03 млн т глинозема, так что рост составил лишь 1,3%.

За пределами Китая рост по сравнению с первым кварталом 2020 г. составил только 0,8%. Свой показатель улучшили на 5,0% страны Восточной и Центральной Европы (включая СНГ) и на 2,6% - страны Южной Америки. Но в Северной Америке, Западной Европе и Океании наблюдался спад.

МинПром

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