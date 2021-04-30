Американские металлурги надеются увеличить импорт стали на 20% Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI) со ссылкой на таможенные органы США, по предварительным данным, в марте 2021 г. национальный импорт стали составил 2,08 млн. т, из них 1,62 млн т готовой продукции. Это соответственно на 20,7 и 23,6% больше, чем в феврале.



Всего по предварительным данным, в первом квартале в США поступило из-за рубежа 6,00 млн т стали, включая 4,08 млн т проката и труб. Первый показатель на 3,1% больше, чем в январе-марте 2020 г., второй уступает прошлогоднему графику на 1,4%.



Тем не менее AISI прогнозирует, что в 2021 г. импорт стали в США достигнет немногим более 24 млн. т, что на 20,1% превысил уровень предыдущего года. При этом поставки готового проката и труб прибавят 10,2% до 16,15 млн. т.



По сравнению с первым кварталом прошлого года американские компании расширили на 13% импорт полуфабрикатов. Более чем на 16% выросли закупки горячекатаного проката и на 31% - толстого листа, на 19% - арматуры. В то же время на 24,8% сократился импорт стальных труб. Среди крупных экспортеров нарастили поставки стальной продукции Канада, Южная Корея, Германия, Япония, Турция.



По американским данным, за первые три месяца 2021 г. в страну поступило 267,5 тыс. т стальной продукции из России, что на 18,6% больше, чем годом ранее. Из них 241,8 тыс. т пришлось на слябы.



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