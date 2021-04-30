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Госдолг Украины уменьшился на 39 млрд грн

30.04.21 10:18 , Бизнес Цензор
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По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2,51 трлн грн (90,17 млрд долл. в эквиваленте в иностранной валюте). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 38,68 млрд грн и на 1,24 млрд долл. в долларовом эквиваленте. При этом государственный долг уменьшился на 28,91 млрд грн (906,4 млн долл.), а гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 млрд грн (33,4 млн долл.).

Государственный долг по состоянию на конец марта составил 2,23 трлн грн (80,14 млрд долл.), из которых 45,8% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,2% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (21,2% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,9%) и другого внешнего долга (3,9%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец марта 2021 года выросла до 39,8%.

В марте 2021 года Минфин провел 29 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек 44,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга за первый квартал 2021 года составили 106,9 млрд грн, платежи по обслуживанию - 37,4 млрд грн.

В Минфине напомнили, что, несмотря на кризисный 2020 год, соотношение государственного долга к ВВП по итогам года остается умеренным - 53,9%.

МинПром

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