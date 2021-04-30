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Vale планирует полностью выйти из угольного бизнеса

30.04.21 09:38 , Металлоснабжение с сбыт
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Бразильская горнодобывающая корпорация Vale рассчитывает до конца текущего года продать свои угольные активы в Мозамбике, а в дальнейшем полностью выйти из угольного бизнеса. Об этом сообщил финансовый директор компании Лучиано Сиани.

По его словам, Vale получила более 20 извещений от заинтересованных сторон. Компания рассчитывает на поступление официальных предложений в середине года и на заключение сделки в четвертом квартале.

Бразильской корпорации принадлежит в Мозамбике месторождение Moatize, на котором добывается как коксующийся, так и энергетический уголь. Добыча стартовала в 2011 г. Плановые мощности комплекса оцениваются в 22 млн. т в год, но Vale рассчитывает довести их только до 15 млн. т к середине текущего года и 18 млн. т к концу.

В настоящее время Vale приходится выплачивать значительные средства для погашения кредита на строительство железной дороги и порта, из-за чего Moatize не является для компании привлекательным активом. Но, по мнению Лучиано Сиани, в случае повышения цен на коксующийся и энергетический уголь на 10-15% по сравнению с текущим уровнем Moatize может стать вполне прибыльным предприятием.

МинПром

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