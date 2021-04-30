Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Fitch ухудшил прогноз по рейтингу Укрзализныци

30.04.21 08:04
печать
размер текста:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и приоритетные необеспеченные рейтинги долга АО "Укрзализныця" в список Rating Watch Negative (RWN) ввиду ограниченной ликвидности.

Согласно сообщению агентства, ликвидность "Укрзализныци" не полностью покрывает обслуживание долга компании в 2021 году с учетом неопределенности относительно темпов восстановления экономики после пандемии коронавируса, передает Интерфакс-Украина.

В Fitch отмечают, что график погашения долга "Укрзализныцей" на 2021 год включает выплату до 5,69 млрд грн за оставшиеся три квартала.

"Доступная для использования ликвидность "Укрзализныци" является недостаточной для покрытия ожидаемых выплат по кредиту от банка ($116 млн, что эквивалентно 3,225 млрд грн), срок по которому наступает 30 мая. Доступная для использования ликвидность у компании (по состоянию на 26 апреля 2021 года) составляет 3,13млрд грн", - отмечается в сообщении.

По данным Fitch, суммарный долг компании к концу 2020 года составлял 36,7 млрд грн (35,02 млрд грн в 2019 году). При этом долг компании в 2020 году на 91,2% был номинирован в иностранной валюте (на 92,1% в 2019 году).

По мнению агентства, подверженность "Укрзализныци" валютному риску является существенной, поскольку доходы компании поступают преимущественно в национальной валюте.

Как сообщалось, ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.

В свою очередь в "Укрзализныце" заявили, что компания работает над несколькими вариантами рефинансирования кредита в пользу АО "Сбербанк", которые приходятся на 30 мая текущего года, и не допустит невыполнения обязательств по заимствованиям.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:43
АМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля на 775 млн грн
29.04.21
18:03
Volkswagen представил план мер по снижению выбросов на 14 млрд евро
17:49
Чистый доход ОПЗ за 2020 год увеличился на 73,5%
17:23
Польша поддерживает введение пилотной фазы углеродного налога
16:58
Бывшие члены набсовета Нафтогаза Украины заявили, что работали на отлично
16:45
Украине прогнозируют один из лучших урожаев в истории
16:20
Власть может установить акциз на зеленую энергию только по согласованию с ЕС – депутаты
15:51
Из-за санкций РФ уже потеряла 160 млрд долл.
15:38
Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца
15:15
Министр энергетики заявил, что можно снизить тарифы на э/энергию для малоимущих
14:55
Экомодернизация промышленности должна происходить при финансовой поддержке государства – ЕБА
14:32
Нафтогаз повысил стоимость газа для производителей тепла
14:15
Хозяйственный суд Киева признал недействительным приказ ФГИУ о приватизации ЗТМК
14:01
Набсовет Укрзализныци должен быть уволен – Магера
13:55
Работники АМКР требуют повышения зарплат и улучшения условий труда
13:38
31% работодателей в Украине готовы платить зарплату свыше 43 тыс. грн
13:14
Днепровский меткомбинат потратит 38 млн грн на экомодернизацию
12:52
Минэнерго пообещало к 1 июля новую модель по обеспечению электроэнергией населения
12:45
Украине стоит уменьшить климатические амбиции – Магомедов
12:41
Метинвест рассмотрит предложения Мариуполя по участку для строительства университета
28.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!