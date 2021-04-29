Volkswagen представил план мер по снижению выбросов на 14 млрд евро

В четверг немецкий автоконцерн Volkswagen представил план по снижению вредных выбросов и общему повышению экологичности своего бизнеса. Обширный пакет мер, направленных на ускорение устойчивого производства и использования электромобилей оценивается компанией в 14 млрд евро.
Компания пообещала, что к 2050 году она станет полностью углеродно нейтральной, то есть сведет выбросы парниковых газов в атмосферу в целом к нулю.
К 2030 году как минимум 70% автомобилей Volkswagen в Европе и 50% в Китае и США будут электрическими. Это должно снизить вредные выбросы в Европе на 40%, до 17 тонн CO2 на автомобиль.
Компания также представила планы по переходу на возобновляемые источники энергии. К 2030 году электричество на заводах Volkswagen в Европе, Северной и Южной Америке будут получать из возобновляемых источников. Среди более конкретных планов — инвестиции в проекты солнечных и ветряных электростанций в Европе должны составить 40 миллионов евро к 2025 году.
В числе прочего Volkswagen уже заключил соглашение с немецкой энергетической компанией RWE — автоконцерн примет участие в создании солнечной электростанции в Германии, которая с 2022 года должна будет производить 170 млн кВт·ч электроэнергии.
За последние месяцы планы по переходу на производство исключительно электромобилей в ближайшие 5–15 лет и расширению использования возобновляемых источников энергии представил целый ряд автопроизводителей, включая General Motors, Volvo, Jaguar, Porsche.