Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Volkswagen представил план мер по снижению выбросов на 14 млрд евро

29.04.21 18:03 , Металлургпром
печать
размер текста:

В четверг немецкий автоконцерн Volkswagen представил план по снижению вредных выбросов и общему повышению экологичности своего бизнеса. Обширный пакет мер, направленных на ускорение устойчивого производства и использования электромобилей оценивается компанией в 14 млрд евро.

Компания пообещала, что к 2050 году она станет полностью углеродно нейтральной, то есть сведет выбросы парниковых газов в атмосферу в целом к нулю.

К 2030 году как минимум 70% автомобилей Volkswagen в Европе и 50% в Китае и США будут электрическими. Это должно снизить вредные выбросы в Европе на 40%, до 17 тонн CO2 на автомобиль.

Компания также представила планы по переходу на возобновляемые источники энергии. К 2030 году электричество на заводах Volkswagen в Европе, Северной и Южной Америке будут получать из возобновляемых источников. Среди более конкретных планов — инвестиции в проекты солнечных и ветряных электростанций в Европе должны составить 40 миллионов евро к 2025 году.

В числе прочего Volkswagen уже заключил соглашение с немецкой энергетической компанией RWE — автоконцерн примет участие в создании солнечной электростанции в Германии, которая с 2022 года должна будет производить 170 млн кВт·ч электроэнергии.

За последние месяцы планы по переходу на производство исключительно электромобилей в ближайшие 5–15 лет и расширению использования возобновляемых источников энергии представил целый ряд автопроизводителей, включая General Motors, Volvo, Jaguar, Porsche.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:49
Чистый доход ОПЗ за 2020 год увеличился на 73,5%
17:23
Польша поддерживает введение пилотной фазы углеродного налога
16:58
Бывшие члены набсовета Нафтогаза Украины заявили, что работали на отлично
16:45
Украине прогнозируют один из лучших урожаев в истории
16:20
Власть может установить акциз на зеленую энергию только по согласованию с ЕС – депутаты
15:51
Из-за санкций РФ уже потеряла 160 млрд долл.
15:38
Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца
15:15
Министр энергетики заявил, что можно снизить тарифы на э/энергию для малоимущих
14:55
Экомодернизация промышленности должна происходить при финансовой поддержке государства – ЕБА
14:32
Нафтогаз повысил стоимость газа для производителей тепла
14:15
Хозяйственный суд Киева признал недействительным приказ ФГИУ о приватизации ЗТМК
14:01
Набсовет Укрзализныци должен быть уволен – Магера
13:55
Работники АМКР требуют повышения зарплат и улучшения условий труда
13:38
31% работодателей в Украине готовы платить зарплату свыше 43 тыс. грн
13:14
Днепровский меткомбинат потратит 38 млн грн на экомодернизацию
12:52
Минэнерго пообещало к 1 июля новую модель по обеспечению электроэнергией населения
12:45
Украине стоит уменьшить климатические амбиции – Магомедов
12:41
Метинвест рассмотрит предложения Мариуполя по участку для строительства университета
12:36
Увольнение Коболева из Нафтогаза может усложнить переговоры Украины с МВФ
12:14
Airbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-марте
28.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!