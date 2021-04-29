Чистый доход ОПЗ за 2020 год увеличился на 73,5% В 2020 году производитель аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область) увеличил чистый убыток в 16,5 раза, или на 1,126 млрд гривен, до 1,199 млрд гривен по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.



При этом чистый доход увеличился на 73,5%, или на 964,914 млн гривен, до 2,279 млрд гривен.



В 2020 году валовая прибыль предприятия увеличилась в 2 раза, или на 252,498 млн гривен, до 496,863 млн гривен.



Также активы предприятия за указанный период увеличились на 0,7%, до 4,833 млрд гривен по сравнению с прошлым годом, а суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 80,3%, до 113,67 млн гривен.



Как сообщали Українські Новини, 2019 год Одесский припортовый завод закончил с чистой прибылью 3,092 млн гривен.



ОПЗ является публичным акционерным обществом, 99,5667% акций которого принадлежит государству и управляется Фондом государственного имущества.



Завод специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



