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Чистый доход ОПЗ за 2020 год увеличился на 73,5%

29.04.21 17:49 , Украинские новости
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В 2020 году производитель аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область) увеличил чистый убыток в 16,5 раза, или на 1,126 млрд гривен, до 1,199 млрд гривен по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

При этом чистый доход увеличился на 73,5%, или на 964,914 млн гривен, до 2,279 млрд гривен.

В 2020 году валовая прибыль предприятия увеличилась в 2 раза, или на 252,498 млн гривен, до 496,863 млн гривен.

Также активы предприятия за указанный период увеличились на 0,7%, до 4,833 млрд гривен по сравнению с прошлым годом, а суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 80,3%, до 113,67 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 2019 год Одесский припортовый завод закончил с чистой прибылью 3,092 млн гривен.

ОПЗ является публичным акционерным обществом, 99,5667% акций которого принадлежит государству и управляется Фондом государственного имущества.

Завод специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

МинПром

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