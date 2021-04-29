Польша поддерживает введение пилотной фазы углеродного налога Углеродный налог нужно в первую очередь ввести против импорта металлопродукции, цемента и удобрений на территорию стран ЕС, заявил заместитель государственного секретаря Министерства климата и защиты окружающей среды Польши Адам Гибурже-Четвертински (Adam Guibourgе-Czetwertynski).



"Польша поддерживает введение пилотной фазы углеродного налога (т. н. механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). В первую очередь нужно ограничить импорт трех отраслей: металлургической, цементной и химической", - сообщил он.



Он также призвал к постепенному и экономически эффективному подходу ко внедрению CBAM. "Нужно осторожно оценивать влияние налога и реагировать на утечку углерода, где он наиболее вероятно может произойти", - сказал он.



Ожидается, что во время пилотной фазы углеродный налог будет распространяться на небольшое количество отраслей экономики. Впоследствии, Еврокомиссия расширит его действие на другие сектора, где есть угроза утечки углерода. Сейчас в зоне риска находятся 64 отрасли Евросоюза.



Европарламент 10 марта 2021 года поддержал введение углеродного налога в жестком варианте. Он защитит европейские компании от дешевого импорта из стран, которые не занимаются декарбонизацией экономики.



Размер углеродного налога будет привязан к стоимости квот на парниковые выбросы в ЕС (EU Emissions Trading System). Таким образом, CBAM станет частью более широкой европейской промышленной стратегии. Его действие распространяется на весь импорт и коммодитиз, подпадающие под систему торговли квотами.



Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал введение углеродного налога ключевым фактором для выживания европейской промышленности. "Это вопрос жизни и смерти для нашей промышленности. Если другие страны не будут двигаться в направлении сокращения выбросов парниковых газов, мы должны защитить Евросоюз от нарушения конкуренции и от риска "утечки" углерода", - сказал он.



В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой электрометаллургии. По этой норме, предприятия, которые снизили выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.



Однако она существует только в теории. Через полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.



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