Бывшие члены набсовета Нафтогаза Украины заявили, что работали на отлично Бывшие члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" выразили несогласие с решением Кабмина в части низкой оценки результатов работы правления, ведь ущерб обусловлен не поддающимися компании обстоятельствами.



Об этом говорится в обращении бывших членов наблюдательного совета "Нафтогаза", которое имеется в распоряжении редакции.



"В рамках своей компетенции мы осуществили оценку результатов работы этого состава правления в 2020 году и считаем их очень высокими, а то и отличными, учитывая условия, в которых работала команда", - говорится в обращении.



Прежде всего прежний состав набсовета компании обращает внимание на накопленную задолженность газсбытов за газ, который компания была обязана им поставлять на условиях ПСО (возложенных специальных обязанностей). Это обязательство правительство отменило с августа 2020 года, но задолженность до сих пор остается непогашенной.



"Согласно международным стандартам финансовой отчетности компания насчитала соответствующий резерв сомнительной задолженности, что привело к отрицательному консолидированного финансового результата Группы Нафтогаз", - объясняет ексглава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд.



Однако, продолжает она, несмотря на чрезвычайно сложные условия 2020 года компания смогла достичь существенного положительного значения свободного денежного потока, что стало достижением по сравнению с мировыми показателями нефтегазовой промышленности.



Кроме того, 2020 год стал первым годом после проведения анбандлинга, когда деятельность по транспортировке природного газа, которая была крупнейшим источником доходов "Нафтогаза", передали "Магистральному газопроводу Украины".



"И поэтому мы подчеркиваем, что результаты командной работы правления в 2020 году считались очень высокими, а при отсутствии годового ущерба были бы отличными. Но ущерб возник из-за неподвластных правлению обстоятельства.



И компания нашла возможности для формирования финансовых ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы с целью достижения целевых результатов будущего добычи и финансовых показателей", - говорят бывшие члены совета.



В обращении также прокомментировали увольнение Андрея Коболева с должности председателя правления компании: это "противоречит требованиям украинского законодательства и Руководящих принципов ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности".



В свою очередь, говорится в документе, появляется серьезная угроза для "непрерывности хозяйственной деятельности Группы Нафтогаз, а также реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины".



"Учитывая то, что Нафтогаз обеспечивает более 13% доходов бюджета, привлекает средства на международных рынках капитала, управление компанией в лучших практиках корпоративного управления является важным для финансовой стабильности государства", - заключают в обращении.



Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Ю.Витренко председателем правления "Нафтогаза".



Кабинет министров уволил А.Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".



В то же время нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.



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