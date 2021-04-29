Украине прогнозируют один из лучших урожаев в истории Пока Минэкономики прогнозирует урожай зерна на уровне 75 млн тонн, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует, что урожай зерновых и масличных культур вырастет на 14,5%, или на 12,2 млн тонн до 96,2 млн тонн в 2021/2022 маркетинговом году (июль 2021 - июнь 2022) по сравнению с урожаем 2020/2021 года.

Об этом говорится в сообщении УЗА, передают Українськi Новини.



"Украинская зерновая ассоциация в своем апрельском прогнозе оценивает возможный будущий урожай зерновых и масличных культур в этом году в 96,2 млн тонн (в прошлом году урожай составил чуть более 84 млн тонн). Этому способствовали хорошая перезимовка всех озимых культур и благоприятные погодные условия как для проведения весенней посевной кампании, так и дальнейшего роста и вегетации культур", - сказано в нем.



Согласно сообщению, если погодные условия и в дальнейшем будут благоприятными для получения урожая, то в 2021 году Украина получит один из лучших урожаев в истории.



В свою очередь прогнозируется, что экспорт в новом сезоне вырастет на 27,8%, или на 13 млн тонн до 59,8 млн тонн (прогноз экспорта зерновых и масличных в 2020/2021 м.г. - около 46,8 млн тонн).



В частности, по оценкам УЗА, урожай пшеницы вырастет на 9,5% до 27,7 млн ​​тонн, а экспорт пшеницы - на 31,3% до 21 млн тонн.



При этом в текущем сезоне УЗА снизила показатель экспорта пшеницы из Украины на 8,6% до 16 млн тонн из-за конъюнктуры мирового рынка.



Также УЗА считает, что урожай кукурузы в 2021 году может составить 35,5 млн тонн, что на 18,3% больше 2020 года, а экспорт вырастет на 36,4% до 30 млн тонн.



Урожай ячменя в этом году, по прогнозу УЗА, увеличится на 2,5% до 8,2 млн тонн, а экспорт составит 4,2 млн тонн, что соответствует прогнозному показателю и текущего сезона.



Кроме того, ассоциация отметила, что урожай подсолнечника может вырасти на 27,9% до 16,5 млн тонн, что сопоставимо с показателем 2019/2020 м.г.



Отмечается, что на данный момент украинские аграрии продолжают проведение весенней посевной кампании и засеяли около 30% от прогнозируемых 7,5 га под яровыми культурами.



По данным метеорологов, недавние осадки почти по всей территории страны улучшили увлажненность почвы для сева и роста яровых культур.



На данный момент Украина занимает 5-е место по экспорту пшеницы и 3-е - по экспорту ячменя в мире.



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