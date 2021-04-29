Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украине прогнозируют один из лучших урожаев в истории

29.04.21 16:45 , Украинские новости
печать
размер текста:

Пока Минэкономики прогнозирует урожай зерна на уровне 75 млн тонн, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует, что урожай зерновых и масличных культур вырастет на 14,5%, или на 12,2 млн тонн до 96,2 млн тонн в 2021/2022 маркетинговом году (июль 2021 - июнь 2022) по сравнению с урожаем 2020/2021 года.
Об этом говорится в сообщении УЗА, передают Українськi Новини.

"Украинская зерновая ассоциация в своем апрельском прогнозе оценивает возможный будущий урожай зерновых и масличных культур в этом году в 96,2 млн тонн (в прошлом году урожай составил чуть более 84 млн тонн). Этому способствовали хорошая перезимовка всех озимых культур и благоприятные погодные условия как для проведения весенней посевной кампании, так и дальнейшего роста и вегетации культур", - сказано в нем.

Согласно сообщению, если погодные условия и в дальнейшем будут благоприятными для получения урожая, то в 2021 году Украина получит один из лучших урожаев в истории.

В свою очередь прогнозируется, что экспорт в новом сезоне вырастет на 27,8%, или на 13 млн тонн до 59,8 млн тонн (прогноз экспорта зерновых и масличных в 2020/2021 м.г. - около 46,8 млн тонн).

В частности, по оценкам УЗА, урожай пшеницы вырастет на 9,5% до 27,7 млн ​​тонн, а экспорт пшеницы - на 31,3% до 21 млн тонн.

При этом в текущем сезоне УЗА снизила показатель экспорта пшеницы из Украины на 8,6% до 16 млн тонн из-за конъюнктуры мирового рынка.

Также УЗА считает, что урожай кукурузы в 2021 году может составить 35,5 млн тонн, что на 18,3% больше 2020 года, а экспорт вырастет на 36,4% до 30 млн тонн.

Урожай ячменя в этом году, по прогнозу УЗА, увеличится на 2,5% до 8,2 млн тонн, а экспорт составит 4,2 млн тонн, что соответствует прогнозному показателю и текущего сезона.

Кроме того, ассоциация отметила, что урожай подсолнечника может вырасти на 27,9% до 16,5 млн тонн, что сопоставимо с показателем 2019/2020 м.г.

Отмечается, что на данный момент украинские аграрии продолжают проведение весенней посевной кампании и засеяли около 30% от прогнозируемых 7,5 га под яровыми культурами.

По данным метеорологов, недавние осадки почти по всей территории страны улучшили увлажненность почвы для сева и роста яровых культур.

На данный момент Украина занимает 5-е место по экспорту пшеницы и 3-е - по экспорту ячменя в мире.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:23
Польша поддерживает введение пилотной фазы углеродного налога
16:58
Бывшие члены набсовета Нафтогаза Украины заявили, что работали на отлично
16:20
Власть может установить акциз на зеленую энергию только по согласованию с ЕС – депутаты
15:51
Из-за санкций РФ уже потеряла 160 млрд долл.
15:38
Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца
15:15
Министр энергетики заявил, что можно снизить тарифы на э/энергию для малоимущих
14:55
Экомодернизация промышленности должна происходить при финансовой поддержке государства – ЕБА
14:32
Нафтогаз повысил стоимость газа для производителей тепла
14:15
Хозяйственный суд Киева признал недействительным приказ ФГИУ о приватизации ЗТМК
14:01
Набсовет Укрзализныци должен быть уволен – Магера
13:55
Работники АМКР требуют повышения зарплат и улучшения условий труда
13:38
31% работодателей в Украине готовы платить зарплату свыше 43 тыс. грн
13:14
Днепровский меткомбинат потратит 38 млн грн на экомодернизацию
12:52
Минэнерго пообещало к 1 июля новую модель по обеспечению электроэнергией населения
12:45
Украине стоит уменьшить климатические амбиции – Магомедов
12:41
Метинвест рассмотрит предложения Мариуполя по участку для строительства университета
12:36
Увольнение Коболева из Нафтогаза может усложнить переговоры Украины с МВФ
12:14
Airbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-марте
11:46
В Украине дорожают строительные работы
11:35
Укрзализныця проверит деятельность подразделений по закупке
28.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!