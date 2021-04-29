Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Министр энергетики заявил, что можно снизить тарифы на э/энергию для малоимущих

29.04.21 15:15 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко заявил, что существует реальная возможность уменьшить высокие тарифы на электроэнергию и газ для малоимущих людей. Об этом он сказал во время выступления в Раде, передает пресс-служба министерства.

"Тарифы на электроэнергию и газ нужно не увеличивать, а искать пути, как их уменьшить для уязвимых слоев населения. И на самом деле для этого есть возможности и ресурсы, причем делать это возможно рыночными методами, не административными. Именно такие возможности есть внутри рынков", - заявил Галущенко.

По его словам, рынок энергетических услуг не должен быть игрой с нулевой суммой, когда один участник энергогенерации выживает за счет уничтожения другого, а также когда спекуляции с ценами вынимают последние деньги из карманов рядовых граждан.

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Г.Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

Минэнерго представит до 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:51
Из-за санкций РФ уже потеряла 160 млрд долл.
15:38
Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца
14:55
Экомодернизация промышленности должна происходить при финансовой поддержке государства – ЕБА
14:32
Нафтогаз повысил стоимость газа для производителей тепла
14:15
Хозяйственный суд Киева признал недействительным приказ ФГИУ о приватизации ЗТМК
14:01
Набсовет Укрзализныци должен быть уволен – Магера
13:55
Работники АМКР требуют повышения зарплат и улучшения условий труда
13:38
31% работодателей в Украине готовы платить зарплату свыше 43 тыс. грн
13:14
Днепровский меткомбинат потратит 38 млн грн на экомодернизацию
12:52
Минэнерго пообещало к 1 июля новую модель по обеспечению электроэнергией населения
12:45
Украине стоит уменьшить климатические амбиции – Магомедов
12:41
Метинвест рассмотрит предложения Мариуполя по участку для строительства университета
12:36
Увольнение Коболева из Нафтогаза может усложнить переговоры Украины с МВФ
12:14
Airbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-марте
11:46
В Украине дорожают строительные работы
11:35
Укрзализныця проверит деятельность подразделений по закупке
11:14
В 1 квартале производство стали ЕВРАЗа сократилось на 1,7%
10:58
Минторг США поменял пошлины на толстолистовую сталь из Бельгии
10:49
Добыча меди имеет хорошие экспортные перспективы – Магера
10:39
Vale задумалась о выделении в отдельный бизнес подразделения цветных металлов
28.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!