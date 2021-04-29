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Нафтогаз повысил стоимость газа для производителей тепла

29.04.21 14:32 , РБК Украина
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Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" направила крупным производителям тепловой энергии ценовые предложения на май. Цена газа установлена на уровне 8325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м, что на 6,4% больше, чем в апреле (7827 гривен).

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, цена повышаются "из-за высокого спроса, который сохраняется в условиях прохладной погоды, и снижения запасов газа в ПХГ".

В НАК напомнили, что с мая прекращается действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров.

"Вскоре теплокоммунэнерго смогут свободно выбирать поставщика газа. Реформа рынка выйдет на финишную прямую. Нафтогаз заинтересован в развитии конкуренции в сегменте реализации газа для производителей тепла, объем которого по итогам прошлого года достиг 7,6 млрд куб. м", - сказала и. о. генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Ирина Журавлева.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В апреле 2021 цена газа составит 7827 грн за 1 тысячу кубометров (с НДС).

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

МинПром

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