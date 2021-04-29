Хозяйственный суд Киева признал недействительным приказ ФГИУ о приватизации ЗТМК 28 апреля 2021 года Хозяйственный суд города Киева признал недействительным приказ Фонда Госимущества Украины №1971 от 7 декабря 2020 года о приватизации Запорожского титано-магниевого комбината. Решение было принято по иску миноритарного собственника ЗТМК компании Tolexis Trading Limited (входит в Group DF Дмитрия Фирташа).



Суд установил, что приказ Фонда госимущества о приватизации ЗТМК нарушает преимущественное право инвестора на приобретение доли в уставном капитале предприятия. Такое право предусмотрено уставом ЗТМК, а также статьей 20 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", где прямо указано, что "участник общества имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли) другого участника общества, которое продается третьему лицу".



Также суд признал, что приказ ФГИУ №1971противоречит статье 16 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", предусматривающей, "что только в случае если участники общества не воспользовался в определенный строк своим преимущественным правом на выкуп доли, органы приватизации осуществляют продажу".



Суд установил преимущественное право миноритарного участника общества, владеющего 49% в уставном фонде Tolexis Trading Limited (Толексіс Трейдінг Лімітед) на приобретение доли ЗТМК в ходе приватизации.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины 25 ноября 2020 года включил ЗТМК в список объектов, подлежащих приватизации, а в зарегистрированном 23 ноября ФГИ обновленном уставе предприятия аффилированная с Group DF Фирташа Tolexis Trading Ltd., владеющая 49%-ной долей комбината, не имеет приоритетного права на выкуп государственной доли.



В пояснительной записке к документу ФГИ отмечал, что включение ЗТМК в перечень объектов приватизации даст возможность остановить все исполнительные производства и обеспечить дальнейшую стабильную работу комбината.



Фонд госимущества вместе с руководством ЗТМК разработал план финансового оздоровления и модернизации комбината, который уже с апреля 2021 года позволит увеличить объемы производства готовой продукции на 50%, покупать электроэнергию напрямую у "Энергоатома" на спецаукционах и таким образом снизить себестоимость. Планировалось вывести предприятие на уровень безубыточности, проведя процедуру его финансового оздоровления, и восстановить объемы производства на ЗТМК до 900 тонн титановой губки в месяц к концу 2021 года.



ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.



Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.



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