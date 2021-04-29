Набсовет Укрзализныци должен быть уволен – Магера НАК "Нафтогаз" - это не единственная государственная компания, которая показывает чистые убытки. Правительству следует обратить внимание и на "Укрзализныцю", заявил народный депутат Сергей Магера.



"Наблюдательному совету УЗ уже три года. За это время компания превратилась в убыточную - только в 2020 году убытки УЗ составили 11,9 млрд грн", - сказал он.



"Чтобы избежать ответственности, Наблюдательный совет уже в пятый раз за неполные три года назначает нового главу правления УЗ. Но при этом, в условиях полного провала работы действующего Набсовета и отсутствия KPI, его члены продолжают получать космические зарплаты в 300-500 тыс грн в месяц! Или приведу в пример еще один финансовый показатель "продуктивной" работы: поездки и питание членов Набсовета обошлось налогоплательщикам в 7 млн грн", - добавил нардеп.



По мнению С.Магеры, такое несоответствие финансовых показателей компании и расходов на содержание наблюдательного совета дискредитирует реформу корпоративного управления. "А все попытки Набсовета УЗ прикрыться кадровой чехардой должны были давно попасть в поле зрения Кабмина. Неужели непонятно, что этот Набсовет не имеет ничего общего с компетентностью, профессионализмом и здравым смыслом? Если Кабмин не заметит того, что происходит в УЗ и не примет решений в ближайшее время, то УЗ не только не прекратит наращивать долги, но и окончательно потеряет рынок и клиентов", - подчеркнул он.



Как известно, 28 апреля Кабмин уволил главу Нафтогаза Андрея Коболева. Вместо него сроком на один год был назначен Юрий Витренко. Причиной увольнения стала неудовлетворительные показатели работы компании за 2020 год – 19 млрд грн чистого убытка.



МинПром



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