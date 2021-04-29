Работники АМКР требуют повышения зарплат и улучшения условий труда В Кривом Роге работники металлургического предприятия "Арселор Миттал" вышли на акцию протеста, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Конфедерации независимых профсоюзов Украины Михаил Волынец, передает Укринформ.



"В Кривом Роге началась акция протеста трудового коллектива, профсоюзных организаций металлургического гиганта «Арселор Миттал Кривой Рог». Работники, которые вышли на площадь возле ДК Металлургов, требуют улучшения условий труда, обеспечения соблюдения норм безопасности на рабочих местах и ​​повышение заработной платы минимум на 30 %", - говорится в сообщении.



По словам М.Волынца, если администрация предприятия не согласится на требования, работники готовы прибегнуть к более радикальным действиям. Среди вероятных рассматривается формат протеста "работа по инструкции" или итальянская забастовка.



Как отметил профсоюзный лидер, такая форма протеста предусматривает, что сотрудники предприятия максимально строго выполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них. Такой метод протеста весьма эффективный, поскольку работать строго по инструкциям практически невозможно. Вместе с бюрократическим характером прописанных должностных обязанностей, невозможностью учесть все нюансы - такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности предприятия. При этом с итальянской забастовкой трудно бороться с помощью антизабастовочных законов, а привлечь к ответственности инициаторов практически невозможно, поскольку формально они действуют в соответствии с нормативными актами.



Ранее пресс-служба "Арселор Миттал Кривой Рог" сообщала, что с 1 мая этого года все работники предприятия гарантированно будут получать минимум на 5% больше, чем раньше. Для ряда должностей и специальностей заработная плата вырастет и больше, чтобы соответствовать реалиям рынка.



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