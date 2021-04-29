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31% работодателей в Украине готовы платить зарплату свыше 43 тыс. грн
29.04.21 13:38 , Интерфакс Украина
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Средняя заработная плата во Львове составляет 31,655 тыс. грн в месяц, что на 824 грн больше, чем в Киеве (30,831 тыс. грн), при этом 31% работодателей готов платить даже больше - от 43,5 тыс. грн, свидетельствует небольшое исследование средней зарплаты в пяти крупнейших городах Украины, проведенных кадровым порталом grc.ua.
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