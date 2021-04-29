Украине стоит уменьшить климатические амбиции – Магомедов Климатический саммит в Глазго — это рубеж, который Украина должна пройти с четким стратегическим видением дальнейшего движения по зеленому курсу. Без абстракций и завышенных обещаний. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Как известно, украинское правительство готовится презентовать на саммите Второй национально-определенный вклад (НОВ2).



"Проект еще открыт к изменениям, и очень важно их внести до презентации. По версии Минприроды Украина готова взять на себя обязательство снизить парниковые выбросы к 2030 году на 65% от показателей 1990 года. Но бизнес к таким планам не готов, ведь именно ему, а не государству, придется оплачивать из своего кармана нереальные планы власти", - сказал нардеп.



По его словам, еще одна причина пересмотреть НОВ2 – его несогласованность с Национальной экономической стратегией Украины до 2030 года. "Согласно Стратегии, средний показатель экономического роста в указанный период составит 6,8%. Однако, если верить НОВ2, зеленые трансформации до 2050 года стимулируют рост ВВП в среднем на 4,5% в год. Вопрос в том, какой из сценариев является приоритетным? К какой экономической политике власти готовится бизнесу?", - отмечает М.Магомедов.



Он выразил уверенность, что рассматривать климатические инициативы в отрыве от реальной экономики в корне неправильно. НОВ2 необходимо согласовать со Стратегией-2030. С 1990 года Украина снизила уровень выбросов СО2 больше, чем ЕС. Но это произошло не вследствие экомодернизации промышленности, а по причине ее элементарного вымирания. Дальнейшее разрушение промышленного потенциала способно разрушить национальную экономику, считает нардеп.



"Европейский Союз установил целью снизить выбросы СО2 к 2030 году до 55%, по сравнению с уровнем 1990 года. На фоне финансовых возможностей ЕС, наши 65% выглядят нелепо и неправдоподобно. Такая бравада нашей власти может закончиться потерей доверия со стороны европейских партнеров. Правительству необходимо умерить необоснованные климатический амбиции и заложить в НОВ2 реальные показатели, сроки, а также инструменты финансирования", - резюмировал народный депутат.



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