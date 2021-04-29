Метинвест рассмотрит предложения Мариуполя по участку для строительства университета Крупнейшая в стране горно-металлургическая компания "Метинвест" детально изучает предложения по строительству первого в Украине негосударственного технического университета. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается в сообщении, обращения поступают от разных городов Украины, в том числе и Мариуполя, где изначально планировалось построить "Метинвест Политехнику".



"Решение о смене локации строительства университета было принято руководством группы Метинвест 14 апреля, несмотря на то, что корпус планировалось строить на месте заброшенного летнего кинотеатра, который находится в частной собственности компании и за пределами Городского сада. Строительство корпуса никак не влияло на сам парк, при этом дало бы старт к развитию и реконструкции всех прилегающих территорий. Компания уважает мнение громады Мариуполя и с пониманием отнеслась к желанию горожан сохранить нынешний облик старой части города", - говорится в сообщении.



"Метинвест" подчеркивает, что ключевые принципы работы компании – устойчивое развитие, конструктивное взаимодействие и взаимовыгодное партнерство с громадой.



Группе "Метинвест" поступило предложение, подписанное депутатами всех фракций Мариупольского городского совета, о выделении участка в районе площади Мира и Свободы под строительство "Метинвест Политехники". Депутаты городского совета заверяют, что это предложение отражает мнение всей громады, и компания надеется, что в случае выбора локации в Мариуполе какого-либо недопонимания в вопросах строительства университета в городе больше не возникнет.



"Группа "Метинвест" благодарна городу за сделанное предложение: в целом данный участок в центре города привлекателен для крупного образовательного проекта. В ближайшее время будут проведены все необходимые исследования территории согласно законодательству Украины. Как только будут пройдены экспертизы и получены заключения, компания сможет принять окончательное решение, оценив все предложенные локации", - отметили в компании.



"Важно, чтобы новое высшее учебное учреждение не было предметом раздора и политических манипуляций. Современный университет – это новые возможности для укрепления вектора развития любого города и усиления позиций Украины в сфере высшего технического образования. Поэтому группа рассчитывает, что "Метинвест Политехника" станет объединяющим для общества фактором и одним из главных центров притяжения для выбранного региона", - говорится в сообщении.



МинПром



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