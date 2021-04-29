Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест рассмотрит предложения Мариуполя по участку для строительства университета

29.04.21 12:41
печать
размер текста:

Крупнейшая в стране горно-металлургическая компания "Метинвест" детально изучает предложения по строительству первого в Украине негосударственного технического университета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, обращения поступают от разных городов Украины, в том числе и Мариуполя, где изначально планировалось построить "Метинвест Политехнику".

"Решение о смене локации строительства университета было принято руководством группы Метинвест 14 апреля, несмотря на то, что корпус планировалось строить на месте заброшенного летнего кинотеатра, который находится в частной собственности компании и за пределами Городского сада. Строительство корпуса никак не влияло на сам парк, при этом дало бы старт к развитию и реконструкции всех прилегающих территорий. Компания уважает мнение громады Мариуполя и с пониманием отнеслась к желанию горожан сохранить нынешний облик старой части города", - говорится в сообщении.

"Метинвест" подчеркивает, что ключевые принципы работы компании – устойчивое развитие, конструктивное взаимодействие и взаимовыгодное партнерство с громадой.

Группе "Метинвест" поступило предложение, подписанное депутатами всех фракций Мариупольского городского совета, о выделении участка в районе площади Мира и Свободы под строительство "Метинвест Политехники". Депутаты городского совета заверяют, что это предложение отражает мнение всей громады, и компания надеется, что в случае выбора локации в Мариуполе какого-либо недопонимания в вопросах строительства университета в городе больше не возникнет.

"Группа "Метинвест" благодарна городу за сделанное предложение: в целом данный участок в центре города привлекателен для крупного образовательного проекта. В ближайшее время будут проведены все необходимые исследования территории согласно законодательству Украины. Как только будут пройдены экспертизы и получены заключения, компания сможет принять окончательное решение, оценив все предложенные локации", - отметили в компании.

"Важно, чтобы новое высшее учебное учреждение не было предметом раздора и политических манипуляций. Современный университет – это новые возможности для укрепления вектора развития любого города и усиления позиций Украины в сфере высшего технического образования. Поэтому группа рассчитывает, что "Метинвест Политехника" станет объединяющим для общества фактором и одним из главных центров притяжения для выбранного региона", - говорится в сообщении.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:52
Минэнерго пообещало к 1 июля новую модель по обеспечению электроэнергией населения
12:45
Украине стоит уменьшить климатические амбиции – Магомедов
12:36
Увольнение Коболева из Нафтогаза может усложнить переговоры Украины с МВФ
12:14
Airbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-марте
11:46
В Украине дорожают строительные работы
11:35
Укрзализныця проверит деятельность подразделений по закупке
11:14
В 1 квартале производство стали ЕВРАЗа сократилось на 1,7%
10:58
Минторг США поменял пошлины на толстолистовую сталь из Бельгии
10:49
Добыча меди имеет хорошие экспортные перспективы – Магера
10:39
Vale задумалась о выделении в отдельный бизнес подразделения цветных металлов
10:27
Доработанный законопроект о бизнес-омбудсмене поддержал профильный комитет Рады
10:17
Иран планирует нарастить выплавку стали более чем на 25%
09:56
Стратегическим инвесторам необходимы нерушимые гарантии со стороны государства
09:37
Yusco повышает цены на нержавейку
09:05
Китай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукции
08:48
В марте реальная зарплата украинцев выросла на 9,5%
08:00
Boeing уже полтора года работает в убыток
28.04.21
17:54
Японская JX продала свою часть в медном заводе PT Smelting
17:36
Концерн Boeing начал понемногу выходить из кризиса
17:20
Центрэнерго выплатило госшахтам 475 млн грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!