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Днепровский меткомбинат потратит 38 млн грн на экомодернизацию

29.04.21 13:14 , Металлургпром
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ДМК, как социально ответственное предприятие, и в условиях санации, связанной с процедурой банкротства, продолжает выполнять основные задачи в области охраны окружающей среды.

Среди приоритетов ПАО "Днепровский меткомбинат" (ДМК) - экологическая модернизация производства, реализация природоохранных мероприятий городской экологической программы и "Днепропетровской областной комплексной программы (стратегии) ​​экологической безопасности и предотвращения изменения климата на 2016-2025 годы", уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и другого негативного воздействия на окружающую среду. Об том сообщили в пресс-службе завода.

Там отметили, что в первом квартале 2021 года на выполнение мероприятий областной экологической программы потрачено 37 982 000 гривен.

"Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за первый квартал 2021 года составили 19 400 тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выбросов уменьшилось на 18,83%, в абсолютном выражении - на 4500 тонн", - сообщил Юрий Байрак, начальник службы охраны окружающей среды ДМК.

Днепровский металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины с 132-летней историей выдающихся достижений. ПАО "ДМК" входит в число шести ведущих металлургических комбинатов страны по объёмам производства и реализации металлопродукции. Комбинат находится в г. Каменское, Украина.

МинПром

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