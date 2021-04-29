Днепровский меткомбинат потратит 38 млн грн на экомодернизацию

ДМК, как социально ответственное предприятие, и в условиях санации, связанной с процедурой банкротства, продолжает выполнять основные задачи в области охраны окружающей среды.
Среди приоритетов ПАО "Днепровский меткомбинат" (ДМК) - экологическая модернизация производства, реализация природоохранных мероприятий городской экологической программы и "Днепропетровской областной комплексной программы (стратегии) экологической безопасности и предотвращения изменения климата на 2016-2025 годы", уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и другого негативного воздействия на окружающую среду. Об том сообщили в пресс-службе завода.
Там отметили, что в первом квартале 2021 года на выполнение мероприятий областной экологической программы потрачено 37 982 000 гривен.
"Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за первый квартал 2021 года составили 19 400 тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выбросов уменьшилось на 18,83%, в абсолютном выражении - на 4500 тонн", - сообщил Юрий Байрак, начальник службы охраны окружающей среды ДМК.
Днепровский металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины с 132-летней историей выдающихся достижений. ПАО "ДМК" входит в число шести ведущих металлургических комбинатов страны по объёмам производства и реализации металлопродукции. Комбинат находится в г. Каменское, Украина.