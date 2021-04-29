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Увольнение Коболева из Нафтогаза может усложнить переговоры Украины с МВФ

29.04.21 12:36 , Цензор
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Увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" может привести к осложнению переговорного процесса правительства Украины с МВФ о получении макрофинансовой помощи на 5,5 млрд долл. Об этом говорится в статье Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство Украины уволило многолетнего руководителя государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины", что угрожает осложнить переговоры о получении международной финансовой помощи в размере 5,5 млрд долл... Неожиданный шаг рискует вызвать обеспокоенность западных доноров, в частности Международного валютного фонда, которые поддержали Коболева", - сказано в материале.

Издание подчеркивает, что А.Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог "бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит и он привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского "Газпрома" в 2018 году".

Напомним, ранее сообщалось, что А.Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам А.Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Юрия Бойко - врио министра энергетики.

МинПром

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