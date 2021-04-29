Укрзализныця проверит деятельность подразделений по закупке Офис по безопасности АО "Укрзализныця" проведет проверку действий ряда должностных лиц закупочной вертикали.



Как отмечается в сообщении на сайте компании в четверг, проверка связана со срывом плана критических закупок для отрасли и бездействием ряда руководителей вертикали.



"Бездействие заключалась в несвоевременном доведении до филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" централизованных планов материально-технического обеспечения, неоднократном внесении корректировок и изменений к ним в течение первого квартала 2021 года и несвоевременной корректировки цен на топливо", - подчеркнули в УЗ.



Служебная проверка будет проведена относительно действий должностных лиц департамента категорийного управления, департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок, а также по отношению к директору по закупкам "Укрзализныци".



На время служебной проверки будет временно отстранен от исполнения должностных обязанностей директор департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок.



Как сообщалось, 19 апреля "Укрзализныця" заявила, что из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам, у УЗ остался запас дизельного топлива только на четверо суток.



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