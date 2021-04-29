В 1 квартале производство стали ЕВРАЗа сократилось на 1,7% В 1-м квартале консолидированное производство стали ЕВРАЗа сократилось на 1,7%, в основном это было обусловлено незапланированным простоем агломашины на ЕВРАЗ ЗСМК.



Продажи стальной продукции сократились на 9,9% по сравнению с 4-м кварталом, что было обусловлено снижением объемов продаж полуфабрикатов на фоне сокращения производства чугуна и стали. Также на продажи повлияло сезонное ослабление спроса на строительный прокат и локальное сокращение спроса на рельсы в России.



Производство рядового коксующегося угля увеличилось на 7,8% по отношению к 4-му кварталу. Основной прирост обеспечила Новокузнецкая площадка "Распадской угольной компании": шахта "Усковская" вышла из перемонтажа, а шахта "Ерунаковская" преодолела возникшие в 4-м квартале 2020 года ограничения по добыче из-за повышенного газопритока. Хотя общие объемы производства Междуреченской площадки "Распадской угольной компании" изменились незначительно, возобновление работы "Разреза Распадский" в 3-м квартале 2020 года привело к росту добычи карьера на 120%.



Производство концентрата коксующегося угля выросло на 3,6%, в основном благодаря увеличению объемов добычи.



Продажи железорудной продукции внешним потребителям сократились на 30,1% по сравнению с 4-м кварталом. Одна из основных причин — снижение выпуска концентрата на ЕВРАЗ КГОК из-за более низкого содержания железа в руде и неблагоприятных погодных условий, которые привели к незапланированным ремонтам оборудования. Также на сокращении внешних продаж сказалось увеличение отгрузок на ЕВРАЗ НТМК для пополнения запасов комбината.



Продажи ванадиевой продукции снизились на 19,7%, поскольку в 4-м квартале 2020 года была создана высокая база за счет усиленной продажи оксида ванадия в региональном продуктовом портфеле и более активной поставки оксида ванадия в Китай на фоне сокращения местных складских запасов.



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