Добыча меди имеет хорошие экспортные перспективы – Магера Если Украина сможет развернуть разработку месторождений меди, это ускорит темпы зеленого перехода украинской экономики. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, в 2020 году наша страна импортировала меди на 93,2 млн долл. При этом собственные месторождения не разрабатывались.



По данным Национальной ассоциации добывающей промышленности в Украине найдены более 150 рудопроявлений, и как минимум три из них могут указывать на месторождения меди. Речь идет о Волыно-Подольской плите, Припятском Днепровско-Донецком авлакогене и Украинском щите.



В частности около Рафаловки залежи меди могут составить около 600 тыс т в чистом виде. Стоит обратить внимание на опыт Польши, которая ежегодно со своих медных рудников попутно получает около 0,5 т золота, и 100 кг платины. Разработка меди требует значительных инвестиций. В 2017 году власти Волынской области пытались привлечь инвесторов из КНР, Польши и Канады для разработки местных залежей, но дальше деклараций дело не продвинулось.



С.Магера также обратил внимание на то, что в Украине есть мощности для производства экспортной продукции из меди — плоского и круглого медного проката, медно-никелевого проката, катанки и медных труб. "Сегодня 80% перечисленной продукции (около 65-80 тыс т) из меди и сплавов потребляется внутренним рынком. Если начать активную разработку медных месторождений, наша страна сможет стать одним из мировых экспортеров этого стратегически важного сырья", - отмечает нардеп.



"Деньги и новые экспортные возможности лежат у нас под ногами. Правительству нужно не полениться и уделить должное внимание этому вопросу. Новая отрасль может стать хорошим полигоном для обкатки механизма государственно-частного партнерства", - сказал он.



МинПром



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