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Vale задумалась о выделении в отдельный бизнес подразделения цветных металлов

29.04.21 10:39 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщил генеральный директор бразильской горнодобывающей корпорации Vale Эдуардо Бартоломео, компания анализирует возможность выделения в отдельный бизнес подразделения по выпуску цветных металлов — преимущественно, никеля и меди.

Ранее компания рассматривала такую возможность в 2014 г., но на следующий год отказалась от нее. Сейчас же медь и никель становятся все более востребованными в процессе создания "безуглеродной" экономики. Поэтому подразделение может создавать большую ценность, чем базовый для Vale железорудный бизнес.

В последнее время цветные металлы были не самой сильной стороной бразильской компании. В марте текущего года Vale продала убыточный никелевый рудник на Новой Каледонии. Производство меди в первом квартале текущего года оказалось ниже ожидаемого из-за карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Тем не менее Vale планирует построить подземную шахту на комплексе Voisey’s Bay в Канаде, что позволит увеличить производство никеля в концентрате на 40 тыс. т в год. Компания ведет переговоры с потенциальными покупателями этого дополнительного объема металла, который, очевидно, планируется поставлять в виде аккумуляторного сульфата никеля, — Tesla и другими производителями электромобилей.

МинПром

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