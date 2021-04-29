Иран планирует нарастить выплавку стали более чем на 25% Министерство промышленности, шахт и торговли Ирана планирует, что национальное производство стали в 1400 году по местному календарю (21 марта 2021 г. - 20 марта 2022 г.) достигнет 32 млн т, что на 27,7% превысит показатель предыдущего периода.



План также предусматривает увеличение выпуска восстановленного железа до около 33 млн т, что будет на 2,5 млн т больше, чем годом ранее.



По данным World Steel Association (WSA), в январе-марте 2021 г. объем выплавки стали в Иране составил 7,5 млн т, что на 10,7% больше, чем в аналогичный период годом ранее.



В прошедшем году по местному календарю иранские компании, по данным государственного горнометаллургического холдинга IMIDRO, выплавили 28,375 млн т стали.



При этом ведущие компании, входящие в состав холдинга, произвели 22,54 млн т полуфабрикатов на МНЛЗ (рост на 8% по сравнению с предыдущим периодом) и увеличили выпуск готового проката на 3% до 14,59 млн т.



Иранский экспорт стали в 2020/2021 г. оказался на 13,1% меньше, чем годом ранее, и составил около 9 млн. т. Из них 2,84 млн. т пришлось на готовую стальную продукцию, поставки которой уменьшились на 18%.



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