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Стратегическим инвесторам необходимы нерушимые гарантии со стороны государства

29.04.21 09:56
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Привлечение инвестиций является болевой точкой украинской экономики. Эксперты отмечают невероятный экономический потенциал Украины, который нивелируется высоким уровнем коррупции, отсутствием гарантий безопасности капитала и верховенства права, обращает внимание народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он напомнил, что коэффициент инвестиционного риска Украины в 2020 году составил 15 пунктов из 100. По этой шкале, чем ниже показатель, тем выше считается уровень риска. Кроме того, в прошлом году мы получили самый большой за последние 20 лет отток инвестиций в 868 млн долл.

МВФ временно заморозил выделение Украине очередного кредитного транша объемом 2,9 млрд долл. Причины – отсутствие прогресса в реформах и реальных результатов борьбы с коррупцией. Фонд также недоволен ручным регулированием энергетики и невыплатой правительством долгов компаниям зеленой энергетики, которые превысили 18 млрд грн.

"На этом фоне попытка Госгеонедра привлечь иностранный капитал в разработку залежей критических и стратегических полезных ископаемых выглядит поспешной. В Украине расположены перспективные месторождения лития, титана, никеля, кобальта, ниобия, циркония, золота, а также углеводородов. На нашей территории также находится крупнейшее в Европе месторождение урана", - сказал он.

По мнению Д.Шпенова, потенциально добыча стратегических полезных ископаемых имеет огромный инвестиционный потенциал. Стратегическим инвесторам необходимы нерушимые гарантии со стороны государства, а также стабильные и предсказуемые правила игры на рынке, уверен он.

"Посмотрите, что произошло с зеленой энергетикой. Иностранные инвесторы поверили правительству, вложили долгосрочные инвестиции в отрасль ВИЭ. Вначале все было хорошо, но затем власть поменяла правила, и производители э/э оказались в огромных долгах, причем должником является государство, которое не расплатилось за отпущенную э/э на сумму свыше 18 млрд грн", - сказал нардеп.

"Этот прецедент наглядно показал инвестиционному сообществу, что сегодня доверять украинской власти нельзя, если речь идет о долгосрочных инвестициях. Поэтому весь интерес иностранного капитала сосредоточен на ОВГЗ: здесь и сроки меньше и гарантии намного надежнее. Но ОВГЗ не помогут нам развить зеленую и водородную энергетику, а также раскрыть потенциал добычи полезных ископаемых", - уверен Д.Шпенов.

МинПром

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