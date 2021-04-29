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Китай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукции

29.04.21 09:05 , МеталлСервис
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Министерство финансов Китая уведомило об отмене с 1 мая 2021 года льгот по НДС для экспортёров металлургической продукции. Список стальной продукции, попадающей под действие меры, содержит 146 наименований (HS 7205.21.00 и HS 7209.25.00-7307.99.00).

В частности, перечень включает холоднокатаный лист (в том числе, с покрытием), арматуру и катанку из нелегированных и нержавеющих сталей, горяче- и холоднокатаный плоский прокат из нержавеющей стали, трубы из углеродистых и нержавеющих сталей. Для части китайского металлопроката, не внесённого в новый список, льготы были отменены ранее.

Также с 1 мая в КНР будут увеличены экспортные пошлины на ферросплавы и передельный высококачественный чугун (ex 72011000, 72022100, 72022900, 72024100, 72024900). Возможный краткосрочный разрыв между внутренним спросом и предложением в металлургической отрасли будет скорректирован увеличением стального импорта. Так, с мая обнуляются ввозные пошлины на чушковый чугун, ПВЖ, металлолом, стальные полуфабрикаты из углеродистых и нержавеющих сталей (72011000, 72012000, 72015000, 72024900, 72031000, 72039000, еx 72041000, ex 72044100, 72061000, 72069000, 72071100, 72071200, 72071900, 72072000, 72181000, 72189100, 72189900,72241000, 72249010, 72249090).

Задача мер - сокращение внутреннего производства нерафинированной стали и модернизация металлургической промышленности, снижение потребления энергетических ресурсов и улучшение экологии.

Напомним, с 20 марта 2020 года ставка возврата налога на экспорт для 1084 видов товаров, в том числе, металлопродукции, составляла 13%.

МинПром

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