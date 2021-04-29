Boeing уже полтора года работает в убыток Сегодня, 28 апреля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила отчетность за первый квартал: выручка компании снизилась на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 15,2 млрд долл.



Чистый убыток Boeing за этот период составил $561 млн — это уже шестой подряд квартал, который компания заканчивает с убытком. В то же время убыток несколько сократился в сравнении с первым кварталом 2020 года: тогда он достиг $641 млн.



"Хотя глобальная пандемия продолжает негативно влиять на общую ситуацию на рынке, мы рассматриваем 2021 год как ключевой поворотный момент для нашей отрасли, так как распространение вакцин ускоряется и мы работаем вместе с правительством и отраслью, чтобы помочь стабильному восстановлению",— заявил при публикации отчетности генеральный директор Boeing Дэвид Калхун.



Компания сообщила об издержках в размере $318 млн, связанных со сложностями при работе над президентскими самолетами: несколько недель назад стало известно, что Boeing судится с компанией, которая должна была создать интерьеры для этих самолетов и не выполнила работу в срок. В то же время при сохранении негативного влияния пандемии COVID-19 на продажи и некоторых проблем с самолетами компании Boeing в первом квартале заключила несколько довольно крупных контрактов на поставку самолетов.



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