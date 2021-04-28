Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Центрэнерго выплатило госшахтам 475 млн грн

28.04.21 17:20
печать
размер текста:

Центрэнерго выплатило госшахтам более 475 миллионов гривен с начала месяца и не имеет задолженностей, сообщается на сайте компании.

Как известно, Центрэнерго - единственный потребитель угля госшахт, выкупающий практически весь объем их добычи по прямым контрактам.

"Однако текущая закупочная цена угля - 1650 грн/т - не позволяет ПАО Центрэнерго выйти на уровень рентабельности. ПАО Центрэнерго вынуждено конкурировать с частными компаниями тепловой генерации, у которых собственные шахты позволяют осуществлять добычу с конкурентной себестоимостью", - говорится в сообщении.

В связи с этим Центрэнерго предлагает создать вертикально интегрированную компанию путем объединения Центрэнерго с перспективными госшахтами и привлечения достаточного объема инвестиций для их модернизации.

Отмечается, что такая модель позволит сделать Центрэнерго привлекательной для потенциального инвестора в ходе предстоящей приватизации, а также создать возможности для работы шахтеров, своевременной выплаты зарплат и решения социальных проблем шахтерских коллективов.

Для изучения возможности создания вертикально интегрированной компании на базе Центрэнерго сформирована рабочая группа.

Отметим, за 2020 год Центрэнерго получило чистую прибыль 61,152 млн грн против 1,979 млрд грн чистого убытка годом ранее.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:54
Японская JX продала свою часть в медном заводе PT Smelting
17:36
Концерн Boeing начал понемногу выходить из кризиса
17:09
В Украине появился сайт о зеленой металлургии
17:05
Стальную промышленность поддержит рост судостроения
16:57
Метинвест будет платить стипендии мариупольским студентам
16:39
Минэкономики подало жалобу на решение суда о введении квот на импорт минеральных удобрений
16:37
Отправитель арестованного ГБР ильменита ОГХК шантажирует АМПУ забастовкой
16:14
Против Укрэнерго подали иски 6 энергокомпаний
15:54
Кабмин уволил главу правления Нафтогаза Украины Андрея Коболева
15:35
Энергоатом получил свыше 1 млрд грн чистой прибыли
15:29
За год Метинвест увеличил финансирование охраны труда в 1,3 раза
15:16
Русал снизил производство алюминия
14:54
Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали
14:36
Правительство не будет поднимать цену на электричество для населения до 30 июня
14:15
Шведские компании хотят взыскать сотни миллионов долларов с Украины из-за ренты на добычу газа
13:55
У бизнеса нет миллиардов на проведение экомодернизации в сжатые сроки
13:36
Госгеонедр предложила Австрии инвестировать в добычу титана
13:23
Инвестиции в украинскую зеленую энергетику стали рискованными – Магера
13:16
Прибыль Baosteel выросла почти в 2,5 раза в первом квартале
12:58
Китайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную руду
27.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!