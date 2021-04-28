Центрэнерго выплатило госшахтам 475 млн грн Центрэнерго выплатило госшахтам более 475 миллионов гривен с начала месяца и не имеет задолженностей, сообщается на сайте компании.



Как известно, Центрэнерго - единственный потребитель угля госшахт, выкупающий практически весь объем их добычи по прямым контрактам.



"Однако текущая закупочная цена угля - 1650 грн/т - не позволяет ПАО Центрэнерго выйти на уровень рентабельности. ПАО Центрэнерго вынуждено конкурировать с частными компаниями тепловой генерации, у которых собственные шахты позволяют осуществлять добычу с конкурентной себестоимостью", - говорится в сообщении.



В связи с этим Центрэнерго предлагает создать вертикально интегрированную компанию путем объединения Центрэнерго с перспективными госшахтами и привлечения достаточного объема инвестиций для их модернизации.



Отмечается, что такая модель позволит сделать Центрэнерго привлекательной для потенциального инвестора в ходе предстоящей приватизации, а также создать возможности для работы шахтеров, своевременной выплаты зарплат и решения социальных проблем шахтерских коллективов.



Для изучения возможности создания вертикально интегрированной компании на базе Центрэнерго сформирована рабочая группа.



Отметим, за 2020 год Центрэнерго получило чистую прибыль 61,152 млн грн против 1,979 млрд грн чистого убытка годом ранее.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



