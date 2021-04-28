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Японская JX продала свою часть в медном заводе PT Smelting

28.04.21 17:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Японская компания JX Nippon Mining & Metals, входящая в состав группы Eneos Holdings, продала свои 5% акций индонезийского предприятия PT Smelting американской компании Freeport Indonesia. Сумма сделки не сообщается.

Как заявляет JX, продажа миноритарного пакета индонезийского завода осуществлена с целью концентрации на приоритетных направлениях.

JX планирует к 2040 г. стать самым конкурентоспособным производителем черновой и рафинированной меди в Азии за счет развития своего проекта Caserones в Чили. В настоящее время мощность этого предприятия составляет около 180 тыс. т рафинированной меди в год. Кроме того, JX принадлежит 39,9% акций корейского завода LS-Nikko Copper производительностью 680 тыс. т в год.

После закрытия сделки Freeport увеличивает свою долю в PT Smelting до 30%. Остальной пакет находится в собственности японской группы Mitsubishi.

Производительность предприятия составляет около 300 тыс. т катодной меди в год.

МинПром

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