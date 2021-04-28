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В Украине появился сайт о зеленой металлургии

28.04.21 17:09
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В украинском медиа-поле появился информационный ресурс о зеленой металлургии в Украине и мире - Green Steel. Здесь можно найти новости об экологической модернизации метпредприятий, узнать, как Украина выполняет Парижское климатическое соглашение и ведет подготовку к НВВ2, посмотреть полезные источники и ссылки.

Тема климата, декарбонизации и климатической нейтральности сейчас является мейнстримом как в мире и Евросоюзе, так и в Украине. Буквально на днях по инициативе президента США прошел климатический саммит. В Евросоюзе принята программа Green Deal, рассчитанная до 2050 года. В ней декарбонизации металлургической отрасли отведена важная роль.

Сейчас в мире существует всего три технологии выплавки стали: мартеновская, кислородно-конверторная и электросталеплавильная. Наибольший уровень выбросов СО2 имеют мартены – в среднем 2500 кг на 1 тонну стали. Выбросы СО2 при выплавке стали кислородно-конверторным способом чуть меньше, но все равно находятся на уровне 1800-2000 кг СО2. В то же время у электрометаллургии выбросы составляют от 100 до 300 кг СО2. То есть по состоянию на сейчас только электропечи – наиболее реальный способ выдерживать нормы Green Deal.

Green Deal для Украины неотвратим: украинской промышленности придется декарбонизироваться. Более того, в Украине уже есть успешные примеры выполнения норм Green Deal. Речь идет о 5 элекстросталеплавильных заводах, построенных за последние 10-15 лет: "Электросталь" (Курахово), "Интерпайп Сталь" (Днепр), "Энергомашспецсталь" (Краматорск), "Днепроспецсталь" (Запорожье) и "Азовэлектросталь" (Мариуполь).

В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до целевого уровня Green Deal, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.

Однако она существует лишь в теории. Спустя почти год после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал – Кабинет министров не разработал необходимые нормативные акты.

МинПром

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