Концерн Boeing начал понемногу выходить из кризиса Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистый убыток в первом квартале 2021 года на 12% - до 561 млн долл. по сравнению с 641 млн долл. за тот же период прошлого года.



Чистый убыток в расчете на акцию уменьшился до 0,92 долл. с 1,11 долл. годом ранее, говорится в отчете компании.



Убыток без учета разовых факторов в первом квартале составил 1,53 долл. на акцию, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 0,97 долл. на акцию.



Квартальная выручка Boeing снизилась на 10%, до 15,22 млрд долл. при консенсус-прогнозе для этого показателя в 15,24 млрд долл.



Выручка в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале сократилась на 31%, до 4,27 млрд долл., при среднем прогнозе экспертов в 5,09 млрд долл. Поставки коммерческих самолетов Boeing увеличились на 54%, до 77 самолетов.



Выручка подразделения в сфере оборонной и космической техники увеличилась на 19%, до 7,19 млрд долл., оказавшись лучше ожидавшихся аналитиками 6,35 млрд долл., сервисная выручка уменьшилась на 19%, до 3,75 млрд долл. (прогноз - 3,87 млрд долл.).



"Несмотря на то что пандемия COVID-19 продолжает осложнять рыночную среду в целом, мы считаем, что 2021 год станет переломным для нашей отрасли, поскольку массовая вакцинация ускоряется, и мы работаем над тем, чтобы поддержать быстрое восстановление активности", - заявил главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун.



Акции Boeing теряют в цене 1,4% в ходе предварительных торгов в среду. Их стоимость выросла на 13% с начала текущего года.



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