Метинвест будет платить стипендии мариупольским студентам Студенты училищ и колледжей Мариуполя смогут получать стипендии от группы "Метинвест", сообщает пресс-служба компании



Размер стипендий составляет от 700 до 1200 грн, получать финансовую поддержку смогут студенты I-IV курсов учебных заведений-партнеров, которые подписали Меморандум о сотрудничестве с "Метинвестом". Всего программа предполагает до 1125 студентов-стипендиатов.



В Мариуполе дополнительные стипендии станут доступными для студентов высшего металлургического профессионального училища, центра профессионально-технического образования, профессионального лицея автотранспорта, профессионального машиностроительного лицея и политехнического профессионального колледжа ПГТУ. Руководители этих учреждений образования подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве с группой "Метинвест" и Центром карьеры "Метинвест".



"Сегодня на волне спроса - готовые квалифицированные молодые кадры, сформированные с учетом современных запросов бизнеса. Работодателю важно, чтобы молодые специалисты обладали реальными навыками в выполнении работы, а не только теоретическими знаниями", - рассказала региональный менеджер Центра карьеры "Метинвест" Янина Войцеховская.



Предприятия группы в рамках меморандума берут на себя дополнительные обязательства в процессе создания современного профессионального образования в Украине.



За высокую успеваемость в теории и практике будущие молодые специалисты смогут не только получать финансовую мотивацию, но и обеспечить себе дальнейший карьерный путь на предприятиях "Метинвеста".



"Чтобы молодые люди стали специалистами своего дела, в них нужно вкладывать усилия, инвестировать средства и расширять горизонт перспектив, - сказала и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова. – Нам важно, чтобы у будущих молодых специалистов были знания, желание и возможности реализовать себя дома, в родном городе, в родной Украине".



Директор по персоналу и администрации МК "Азовсталь" Иван Голтвенко отметил, что металлурги заинтересованы в специалистах рабочих профессий: "Финансовая поддержка студентов – достойная мотивация к учебе и осознанному выбору будущей специальности. Мы готовы обучать, стимулировать и гарантировать стабильность, как в работе, так и в заработной плате".



В свою очередь директор Мариупольского высшего металлургического профессионального училища Сергей Ефименко акцентировал на том, что реализация меморандума поможет учреждениям профессионально-технического образования конкурировать за студентов:



"Часто абитуриенты выбирают место для обучения по размеру стипендии, где выше – туда и идут, не задумываясь над качеством образования и дальнейшим трудоустройством. Надеюсь, что новые перспективы изменят ситуацию, дети будут выбирать то, что действительно даст возможности получить не только знания, а и стабильное рабочее место", - сказал он.



Стартует стипендиальная программа от группы "Метинвест" в Мариуполе с 1 сентября 2021 года.



МинПром

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