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Стальную промышленность поддержит рост судостроения

28.04.21 17:05 , МеталлТорг
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Как сообщает Korea Times, морские перевозки, судостроение и сталелитейная промышленность в последнее время процветают, чему способствуют признаки восстановления экономики. Увеличение объемов морских перевозок - из-за увеличения спроса на такие материалы, как электроника и товары для дома во время пандемии - создало благоприятный цикл с ростом спроса на судостроение, а также на сталь.

Судостроители в Южной Корее наблюдают бум продаж, зафиксировав наибольший объем продаж с 2008 года. По данным британского судостроительного и судостроительного агентства Clarkson Research Services, общая глобальная компенсированная валовая вместимость (CGT) в первом квартале этого года выросла в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них корейские судостроители заняли первое место с 532,000 CGT, что составляет 52% мирового рынка. Это значительный рост - в десять раз - учитывая тот факт, что местные судостроители смогли закупить только 55,000 CGT за тот же период прошлого года.

Начиная с этого года Samsung Heavy Industries получает крупномасштабные заказы, и некоторые считают, что судостроитель может начать восстанавливаться после финансового кризиса, в котором компания накопила убытки за последние шесть лет. Samsung Heavy Industries в этом году уже получила заказы на 42 корабля на сумму 5,1 млрд долл., что составляет 65% от запланированного объема продаж в 7,8 млрд долл. в этом году. Только за последний месяц было получено 20 заказов на контейнеровозы на сумму 2,8 трлн вон.

Компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering получила в общей сложности 68 заказов на суда на сумму 5,5 млрд вон, что составляет 37% от запланированного объема продаж в этом году. Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) получила 19 заказов на сумму 1,79 млрд долл., что составляет 23% от запланированного объема продаж.

Эти положительные эффекты наблюдаются не только в судостроительной отрасли, но также в автомобильной и строительной отраслях, давая некоторую передышку местной сталелитейной промышленности, которая сильно пострадала от пандемии и усиления конкуренции, что привело к снижению спроса. Спрос на сталь со стороны автомобилестроителей и судостроителей вырос, что позволяет металлургическим компаниям увеличивать затраты.

МинПром

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