Минэкономики подало жалобу на решение суда о введении квот на импорт минеральных удобрений Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда г. Киев относительно обязательства принять решение о введении квот на импорт минеральных удобрений.



Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает apk-inform.com.



"Подача апелляции от Минэкономики поддерживается ведущими аграрными ассоциациями Украины, которые считают, что решение суда противоречит национальным интересам и может привести к значительным экономическим убыткам", - подчеркивается в сообщении.



Напомним, министр агрополитики (теперь отдельно от Минэкономразвития) Роман Лещенко также выступает против квотирования импорта минеральных удобрений. Он считает, что в результате пострадают украинские аграрии.



"Квотирование повысит цену на внутреннем рынке, но не приведет к уменьшению себестоимости украинских удобрений и повышение их экспортного потенциала. В результате пострадают украинские аграрии. И это также будет иметь негативное влияние на имидж Украины как надежного торгового партнера", - пишет Р. Лещенко.



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