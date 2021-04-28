Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Против Укрэнерго подали иски 6 энергокомпаний

28.04.21 16:14 , РБК Украина
печать
размер текста:

Сразу 6 крупных производителей электроэнергии подали судебные иски о взыскании более 3,5 млрд грн долга с НЭК "Укрэнерго". Об этом свидетельствуют определения Хозяйственного суда Киева, обнародованные в Едином госреестре.

По данным судебного портала, иски поданы НАЭК "Энергоатом", ООО "Мегатрейдинг", ООО "ДТЭК Энерго", ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" и КП "Киевтеплоэнерго".

Этот долг в основном возник за работу на балансирующем рынке, который НЭК "Укрэнерго" накопил перед генерацией в отопительный сезон 2020-2021 годов.

Согласно судебным документам, "Укрэнерго" должно 2,4 млрд грн ТЭС "ДТЭК Энерго", 887 млн грн "Киевтеплоэнерго", 185 млн -"Харьковской ТЭЦ-5".

При этом суммарный долг "Укрэнерго" небалансы и балансирующий рынок, по данным самой компании, составляет 10,1 млрд грн.

Напомним, ранее гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев сообщал, что долги "Укрэнерго" возникли в период октября 2020-февраля 2021 г. и по своему объему соизмеримы с затратами компаний на ремонтные кампании в рамках подготовки к отопительному сезону.

По его словам, сверх коммерческого графика отвечая на команды НЭК "Укрэнерго" ТЭС произвели около 500 млн кВт-ч, для чего пришлось, в том числе жечь дефицитный уголь.

"Мы поддержали энергосистему в отопительный сезон, когда был дефицит мощностей, при этом имеем долг, перспектива погашения которого не ясна. Только за январь 2021 года долг вырос на 1 млрд грн", - разъяснил Э.Салеев.

По итогам 2020 г. ГП "Укрэнерго" стала самой убыточной госкомпанией с убытком в 27,5 млрд грн. Среди основных причин падения прибыльности эксперт называют решения НКРЭКУ, когда летом 2020 года АМКУ обвинил регулятора в искажении конкуренции и ручном управлении рынком.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:05
Стальную промышленность поддержит рост судостроения
16:57
Метинвест будет платить стипендии мариупольским студентам
16:39
Минэкономики подало жалобу на решение суда о введении квот на импорт минеральных удобрений
16:37
Отправитель арестованного ГБР ильменита ОГХК шантажирует АМПУ забастовкой
15:54
Кабмин уволил главу правления Нафтогаза Украины Андрея Коболева
15:35
Энергоатом получил свыше 1 млрд грн чистой прибыли
15:29
За год Метинвест увеличил финансирование охраны труда в 1,3 раза
15:16
Русал снизил производство алюминия
14:54
Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали
14:36
Правительство не будет поднимать цену на электричество для населения до 30 июня
14:15
Шведские компании хотят взыскать сотни миллионов долларов с Украины из-за ренты на добычу газа
13:55
У бизнеса нет миллиардов на проведение экомодернизации в сжатые сроки
13:36
Госгеонедр предложила Австрии инвестировать в добычу титана
13:23
Инвестиции в украинскую зеленую энергетику стали рискованными – Магера
13:16
Прибыль Baosteel выросла почти в 2,5 раза в первом квартале
12:58
Китайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную руду
12:47
Восстановление Донбасса невозможно без инвестиций – Магомедов
12:42
Нацбанк ожидает падения своей прибыли в текущем году
12:24
Повышение НДС автоматически приведет к росту цен на товары и услуги – эксперт
12:12
Генеральным директором Объединения Укртрубопром назначен Георгий Польский
27.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!