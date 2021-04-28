Против Укрэнерго подали иски 6 энергокомпаний Сразу 6 крупных производителей электроэнергии подали судебные иски о взыскании более 3,5 млрд грн долга с НЭК "Укрэнерго". Об этом свидетельствуют определения Хозяйственного суда Киева, обнародованные в Едином госреестре.



По данным судебного портала, иски поданы НАЭК "Энергоатом", ООО "Мегатрейдинг", ООО "ДТЭК Энерго", ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" и КП "Киевтеплоэнерго".



Этот долг в основном возник за работу на балансирующем рынке, который НЭК "Укрэнерго" накопил перед генерацией в отопительный сезон 2020-2021 годов.



Согласно судебным документам, "Укрэнерго" должно 2,4 млрд грн ТЭС "ДТЭК Энерго", 887 млн грн "Киевтеплоэнерго", 185 млн -"Харьковской ТЭЦ-5".



При этом суммарный долг "Укрэнерго" небалансы и балансирующий рынок, по данным самой компании, составляет 10,1 млрд грн.



Напомним, ранее гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев сообщал, что долги "Укрэнерго" возникли в период октября 2020-февраля 2021 г. и по своему объему соизмеримы с затратами компаний на ремонтные кампании в рамках подготовки к отопительному сезону.



По его словам, сверх коммерческого графика отвечая на команды НЭК "Укрэнерго" ТЭС произвели около 500 млн кВт-ч, для чего пришлось, в том числе жечь дефицитный уголь.



"Мы поддержали энергосистему в отопительный сезон, когда был дефицит мощностей, при этом имеем долг, перспектива погашения которого не ясна. Только за январь 2021 года долг вырос на 1 млрд грн", - разъяснил Э.Салеев.



По итогам 2020 г. ГП "Укрэнерго" стала самой убыточной госкомпанией с убытком в 27,5 млрд грн. Среди основных причин падения прибыльности эксперт называют решения НКРЭКУ, когда летом 2020 года АМКУ обвинил регулятора в искажении конкуренции и ручном управлении рынком.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



