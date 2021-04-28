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За год Метинвест увеличил финансирование охраны труда в 1,3 раза

28.04.21 15:29
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Группа "Метинвест" в течение года увеличила финансирование охраны труда и санитарно-бытовых условий сотрудников в 1,3 раза, до 991,3 млн грн, сообщает пресс-служба компании

В пресс-службе подчеркнули, что благодаря мероприятиям по охране труда, здоровья и окружающей среды уровень травматизма на криворожских активах компании в 2020 году снизился в два раза.

Криворожские предприятия "Метинвеста" системно реализуют мероприятия и проекты с применением мировых практик в области охраны труда и техники безопасности. Часть из них разработана на основании анализа травматизма за последние пять лет и внесена в Дорожную карту, где выделены пять критических рисков (работы на высоте, блокировка – маркировка – проверка, безопасность железнодорожного транспорта, безопасность грузоподъемных операций, безопасность зданий и сооружений).

"Для компании "Метинвест" главными ценностями являются жизнь и здоровье сотрудников. Мы работаем в рамках законодательства и принимаем дополнительные меры для снижения рисков на производстве. Компания ежегодно инвестирует весомые средства в безопасный труд, улучшение санитарно-бытовых условий. За последний год объемы финансирования выросли в 1,3 раза и составляют 991,3 млн гривен. Это выражается в устойчивом снижении основных показателей травматизма. Глобальная и важная цель компании – полностью исключить травматизм на производстве", - подчеркнул директор департамента по охране труда, промышленной безопасности, охране здоровья Операционной дирекции "Метинвеста" Дмитрий Липпа.

Обучение в современных классах и на полигонах предприятий проходят и молодые, и опытные специалисты. Например, на Северном ГОКе открыли полигоны по электробезопасности и стандарту блокировка-маркировка-проверка, эксплуатации грузоподъемных механизмов и проведению работ в замкнутых пространствах. На Ингулецком ГОКе - полигон по отработке навыков работы на высоте. Для устранения рисков при эксплуатации горных машин и большегрузных автосамосвалов работники комбинатов проходят обучение на современных тренажерах -симуляторах. Для линейных руководителей и специалистов по ОТ и ПБ проводят тренинги по промбезопасности, оказанию доврачебной помощи, работе на высоте. К обучению привлекают экспертов, которые в своих программах совмещают теорию с практикой с учетом специфики производства каждого из предприятий.

Также введена система премирования сотрудников за безопасный труд и система подачи предложений в сфере охраны труда. Последняя служит дополнительным каналом коммуникаций для выявления рисков на рабочих местах.

Работников предприятий в полном объеме обеспечивают средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью. Для выполнения работ повышенной опасности закупают современные приспособления, медицинское оборудование и технику. В 2020 году на оснащение здравпунктов криворожских предприятий компания "Метинвест" направила около 37 млн грн.

Для своевременного и качественного оказания медицинской помощи приобретают портативные электрокардиографы, дистилляторы для воды, современные смотровые кушетки с подъемными механизмами, тонометры, инфракрасные термометры и бактерицидные дезинфекторы. С целью предотвращения несчастных случаев на рабочих местах на всех криворожских предприятиях компании расширили перечень профессий для обязательного прохождения предсменного медосмотра. В карьере Ингулецкого ГОКа организовали дополнительный медицинский пункт.

Профилактические меры используют на предприятиях "Метинвеста" и для предотвращения распространения вирусной инфекции COVID-19. Сотрудникам предоставляют дополнительные средства для личной защиты – маски, антисептические средства. Проводят дезинфекцию в зданиях, транспорте, в местах массового сбора людей на промлощадках и жилмассивах. Ежедневно контролируют состояние здоровья работников на предсменных осмотрах, проводят температурный скрининг. С марта прошлого года для работников непроизводственной сферы ввели режим удаленной работы, ограничили командировки, массовые мероприятия. Для производственников организовали доставку на работу и домой с помощью дополнительного автотранспорта.

По итогам работы в 2020 году компания "Метинвест" одержала победу в конкурсе Международного института по управлению рисками и безопасностью труда (IIRSM) в категории "Программа изменений года".

МинПром

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