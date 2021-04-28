Энергоатом получил свыше 1 млрд грн чистой прибыли "Энергоатом" обнародовал финансовый отчет за I квартал 2021 года. По результатам деятельности в отчетный период Компания заплатит в государственный бюджет 1,39 млрд грн дивидендов и налога на прибыль.



По итогам I квартала текущего года ГП "НАЭК "Энергоатом" получено более 1 млрд грн чистой прибыли. Для сравнения: в I квартале 2020 года госпредприятие имело 1,6 млрд грн чистого убытка.



Валовая прибыль компании от реализации электро- и теплоэнергии, оказания услуг по теплоснабжению, централизованному водоснабжению и водоотведению составила почти 2 млрд грн.



Финрезультат Компании – с учетом других операционных, финансовых и прочих доходов и расходов до налогообложения – прибылен и равен 1,24 млрд грн, тогда как I квартал прошлого года был убыточным (минус 1,9 млрд грн).



В течение I квартала нынешнего года удалось на 1,8 млрд грн сократить дебиторскую задолженность за отпущенную Энергоатомом продукцию, которая на 31.03.2021 года составляла 22,4 млрд грн. Также сократились и долгосрочные обязательства "Энергоатома" – на 1,5 млрд грн.



Сумма налогов и сборов, которую в I квартале 2021-го Компания уже уплатила в госбюджет, – свыше 3,7 млрд грн.



Во втором квартале 2021 года при условии стабильного курса национальной валюты ожидается дальнейший рост валового и чистого дохода НАЭК "Энергоатом".



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