Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Энергоатом получил свыше 1 млрд грн чистой прибыли

28.04.21 15:35 , Экономическая правда
печать
размер текста:

"Энергоатом" обнародовал финансовый отчет за I квартал 2021 года. По результатам деятельности в отчетный период Компания заплатит в государственный бюджет 1,39 млрд грн дивидендов и налога на прибыль.

По итогам I квартала текущего года ГП "НАЭК "Энергоатом" получено более 1 млрд грн чистой прибыли. Для сравнения: в I квартале 2020 года госпредприятие имело 1,6 млрд грн чистого убытка.

Валовая прибыль компании от реализации электро- и теплоэнергии, оказания услуг по теплоснабжению, централизованному водоснабжению и водоотведению составила почти 2 млрд грн.

Финрезультат Компании – с учетом других операционных, финансовых и прочих доходов и расходов до налогообложения – прибылен и равен 1,24 млрд грн, тогда как I квартал прошлого года был убыточным (минус 1,9 млрд грн).

В течение I квартала нынешнего года удалось на 1,8 млрд грн сократить дебиторскую задолженность за отпущенную Энергоатомом продукцию, которая на 31.03.2021 года составляла 22,4 млрд грн. Также сократились и долгосрочные обязательства "Энергоатома" – на 1,5 млрд грн.

Сумма налогов и сборов, которую в I квартале 2021-го Компания уже уплатила в госбюджет, – свыше 3,7 млрд грн.

Во втором квартале 2021 года при условии стабильного курса национальной валюты ожидается дальнейший рост валового и чистого дохода НАЭК "Энергоатом".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:05
Стальную промышленность поддержит рост судостроения
16:57
Метинвест будет платить стипендии мариупольским студентам
16:39
Минэкономики подало жалобу на решение суда о введении квот на импорт минеральных удобрений
16:37
Отправитель арестованного ГБР ильменита ОГХК шантажирует АМПУ забастовкой
16:14
Против Укрэнерго подали иски 6 энергокомпаний
15:54
Кабмин уволил главу правления Нафтогаза Украины Андрея Коболева
15:29
За год Метинвест увеличил финансирование охраны труда в 1,3 раза
15:16
Русал снизил производство алюминия
14:54
Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали
14:36
Правительство не будет поднимать цену на электричество для населения до 30 июня
14:15
Шведские компании хотят взыскать сотни миллионов долларов с Украины из-за ренты на добычу газа
13:55
У бизнеса нет миллиардов на проведение экомодернизации в сжатые сроки
13:36
Госгеонедр предложила Австрии инвестировать в добычу титана
13:23
Инвестиции в украинскую зеленую энергетику стали рискованными – Магера
13:16
Прибыль Baosteel выросла почти в 2,5 раза в первом квартале
12:58
Китайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную руду
12:47
Восстановление Донбасса невозможно без инвестиций – Магомедов
12:42
Нацбанк ожидает падения своей прибыли в текущем году
12:24
Повышение НДС автоматически приведет к росту цен на товары и услуги – эксперт
12:12
Генеральным директором Объединения Укртрубопром назначен Георгий Польский
27.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!